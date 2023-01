Jesús Vázquez no saldrá del Valencia CF este mercado de fichajes invernal. Gennaro Gattuso lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey frente a La Nucía. El canterano tenía una oferta del Getafe para jugar cedido en el Coliseum hasta final de temporada. Parecía una operación que había cogido mucha forma pero la corta plantilla del Valencia y la reciente lesión de Nico ha cambiado los planes de la secretaría técnica.

El entrenador del Valencia no solo adelantó que mañana partirá de inicio en el estadio Camilo Cano, sino que aseguró una noticia muy importante para el futuro más inmediato del equipo: "Mañana será titular. Ayer tras el entrenamiento hablé con Layhoon y me dijo que se queda hasta final de temporada".

La situación de Lato no ha cambiado

Esta circunstancia de momento no altera la situación de Toni Lato. El de La Pobla de Vallbona ya tiene una primera oferta de renovación encima de su mesa, pero no está ni mucho menos satisfecho con ella. La prioridad de Lato siempre ha sido y es el Valencia CF, pero necesita sentirse valorado y la propuesta irrisoria del club no refleja eso. "Lato termina el 30 de junio y ya está. El club no me ha dicho nada", explicó el entrenador del Valencia. Sobre el partido de mañana comentó que "hay posibilidad de ser titular mañana también".