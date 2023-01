Vicente Rodríguez ya ejerce como nuevo Embajador Institucional del Valencia CF. La Leyenda del club blanquinegro ha sido anunciada este Día de Reyes en su nuevo cargo.

El ‘Punyal de Benicalap’ vive una nueva etapa dentro del club tras su salida en 2016 de la parcela deportiva. Vicente no ha ocultado su alegría por volver a su casa en su primera intervención en VCF Media: “Estoy feliz, es una nueva función, estamos todos para ayudar al club todo lo que sea posible. Intentaremos entre todos que esté el equipo lo más arriba posible”.

En ese sentido el que fuera uno de los mejores extremos izquierdos de todo el planeta ha explicado cómo se siente y el cariño que ya ha recibido de todo el valencianismo: “Estoy muy contento de poder volver a mi casa, mi padre es valencianista y mi hijo también. Tengo ganas de empezar y aportar mi granito de arena para que el Valencia vaya mejor. Acercarse a la afición, que ven que se apuesta por gente de la casa y ex jugadores”.

Por otro lado Vicente también ha opinado sobre cómo ve al equipo a las órdenes de Gattuso: “Es alegre y dinámico, la gente viene porque le gusta ver al equipo. Deberíamos llevar más puntos. Mestalla empuja mucho y no es una buena racha de resultados en casa. Ojalá siga así. Para jugar yo no estoy, me operaron hace un mes y medio del pie y ni con mi hijo”