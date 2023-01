La titularidad de Toni Lato y su asistencia Samuel Lino en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid ha calentado el ‘caso Lato’. La patata caliente que tenía el club con el lateral izquierdo es más grande desde el miércoles. La apuesta de Gennaro Gattuso por el futbolista en el once inicial y su buena actuación en Arabia Saudí a los ojos de todo el fútbol mundial ha metido presión al club. Quedan dos semanas para que finalice el mercado de invierno y el futuro de Lato (acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023 y es libre para negociar con cualquier club) está en el aire. La realidad, por extraña de comprender que parezca, es que el club ni lo quiere renovar ni ha dado el paso para dejar que se marche. Toni está ‘atrapado’. Y desde la Supercopa, aún más.

El escaparate de la Supercopa ha provocado que aumente la lista de equipos que han llamado a la puerta de Lato interesándose por una posible salida en el mes de enero o en la ventana de verano a coste cero cuando concluya su contrato. El último en preguntar por Toni ha sido un club de la Ligue-1 francesa. El equipo mejor posicionado para llevarse a Lato en el mercado de invierno sigue siendo Olympiacos. El club griego quiere a futbolista para ya como publicó SUPER el pasado 26 de diciembre y ha puesto encima de la mesa del futbolista un atractivo contrato de cuatro temporadas y media (la actual) con un salario superior al que ahora cobra en el Valencia. El jugador ve con buenos ojos la oferta: es una apuesta seria que le hace sentir valorado. Algo que no pasa con la propuesta del club. La oferta de solo una temporada y una reducción salarial del 50 por ciento publicada por SUPER el 29 de diciembre es una invitación a marcharse. Según ha podido saber este periódico, el Valencia no ha hecho ningún movimiento después del partido de Lato en Riad. El club no ha mejorado la oferta desde el miércoles y el entorno del jugador no espera una nueva propuesta.

El Valencia no mueve ficha. Olympiacos, sí. El club griego ya se ha puesto en contacto con el Valencia para pedir formalmente el fichaje de Lato. La respuesta del club es que ahora mismo (sin fichajes) la operación es inviable. Según Miguel Ángel Corona, el equipo no puede perder nivel competitivo. El técnico del equipo heleno, el español y exmadridista Míchel González, está dispuesto a esperar a Lato aunque en la agenda tiene un plan B y puede verse obligado a activarlo si pasan los días y se acerca peligrosamente el cierre final del mercado (31 de enero).

Compromiso con el Valencia

Mientras tanto, Lato sigue demostrando una profesionalidad y un amor al escudo ejemplar. Gattuso está encantado de la actitud y el rendimiento que está ofreciendo estas últimas semanas a pesar de su difícil situación contractual. Toni no ha abierto la boca en los últimos meses a pesar del trato que ha recibido de la dirección deportiva del club. Tampoco se ha dejado llevar o desconectar. Al revés, se le nota más comprometido que nunca. El de la Pobla de Vallbona está muy agradecido a Gattuso por toda la confianza que le da, ama al club, habla con orgullo de sus compañeros y de su afición y lo dará todo hasta el último día que se jugador del Valencia. Quien le conoce sabe que será así. Rino está muy contento con su aportación contra el Real Madrid. Cumplió en ataque y en defensa porque el italiano le ordenó ayudar a Thierry Rendall a parar a Vinicius Junior. La postura de Gattuso: «Yo hablo al club de lo que yo pienso que es bueno. Si luego el club no lo ve así, yo tengo que respetar las decisiones de la entidad. El dinero no es mío». El caso Lato está caliente, caliente.