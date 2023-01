Sandra Gómez volvió a hablar sobre el Nou Mestalla y su relación con el Valencia CF. La vicealcaldesa mandó un mensaje contundente al respecto del papel de la administración en el asunto, señalando que no van a “esperar” a nadie y que lo tienen todo “muy avanzado” para poder aprobar el convenio que haga posible la reanudación de las obras, que llevan más de una década paradas en la Avenida de las Cortes Valencianas y que vienen siendo un problema desde hace mucho tiempo.

La responsable del área de urbanismo en el Ayuntamiento volvió a poner al consistorio como el garante del “interés general” y lanzó un contundente mensaje sobre los tiempos: “Los plazos los marcamos nosotros y el Ayuntamiento de Valencia, como ya deberían saber por experiencia propia, no espera a nadie. Porque es dar seguridad jurídica tanto al club, que no al máximo accionista, como a la propia ciudad sobre los plazos de las obras del Nuevo Mestalla”, explicó Gómez, haciéndose fuerte en la negociación que hay en marcha para la elaboración del nuevo marco jurídico que regule la relación entre club y la administración para conservar los derechos y obligaciones recogidos en la extinta ATE.

En los últimos años las tiranteces entre los representantes de Meriton y los políticos han sido constantes. Primero por la caducidad de la ATE y ahora por la redacción del nuevo convenio. Los mensajes cruzados han estado de actualidad de forma frecuente y en la última Junta General de Accionistas Layhoon Chan cargó contra la actitud del Ayuntamiento y dejó caer que había fines electoralistas detrás del talante que estaban llevando en el consistorio.

Sobre este conflicto, Gómez culpó al club de la tensión que se está generando: “Vuelvo a insistir en la necesidad continua de generar conflicto con cualquier cosa. Me sorprende la actitud de los últimos meses que se está teniendo al respecto. Nosotros estamos intentando hablar, dialogar, llegar a acuerdos y me sorprenden las continúas provocaciones con respecto a situaciones que realmente no tienen ningún tipo de trascendencia”, señaló la vicealcaldesa.

El Valencia prepara respuesta al convenio

Ahora mismo el Valencia CF se encuentra, tal y como informó Super, elaborando una respuesta a la propuesta de convenio que le pasó el Ayuntamiento. En ella expondrán aquellos puntos en los que están de acuerdo y en los que se debe seguir negociando antes de sellar la nueva relación jurídica entre ambos.