El nuevo entrenador del Real Sporting, Miguel Ángel Ramírez, afirmó ayer en el acto de su presentación en el cargo que a su llegada al club gijonés que «no ha habido exigencias por ninguna de las partes, pero sí retos y compromisos» en referencia a si el ‘Grupo Orlegi’ le había exigido meter al equipo en la eliminatoria de ascenso a primera.

En referencia a esa posibilidad, que en estos momentos está a ocho puntos, Ramírez, que reemplazó en el cargo a Abelardo Fernández un ‘histórico’ del club -como jugador y como técnico- recordó que queda menos de media liga «y ésa es la realidad, pero habrá que trabajar para tratar de acercarse». «Al final de temporada será el momento en el que el club analice qué cosas se hicieron bien y hay que continuar; y cuáles mal y hay que cambiar. En estos momentos no me preocupa nada, sólo tratar de ganar mañana (por hoy) y darles a los jugadores herramientas para mejorar», apuntó tras considerar que «los resultados no están en manos de nadie, el rendimiento sí; y en eso hay que centrar el trabajo».

El técnico aseguró seguir desde siempre la Segunda división «incluso más que la Primera» por lo que cree que tiene un buen conocimiento tanto de la categoría como de la plantilla de la que dispone si bien «será con el trabajo de los próximos días cuando vea si es lo suficientemente competitiva».

Ramírez aseguró que «jugar la Copa del Rey ante el Valencia «es muy importante y un partido entre dos históricos del fútbol español». De cara a ese partido, Ramírez espera «priorizar el posicionamiento, la continuidad defensiva y cómo los jugadores van a distribuir sus responsabilidades».

Su principal estilo de juego es «tratar de dominar al contrario, llegar al área no con acciones individuales si no con el juego colectivo», pero aseguró «comprar» tanto el estilo directo como otro con más toques, «todo depende del rival al que te enfrentes», concluyó.