El Valencia de Meriton debe explicar su proyecto

El proyecto deportivo, social, económico y de futuro del Valencia ¿cuál es? Como valencianista necesito saberlo. Y no por el simple hecho de conocerlo, sino porque es de exigir saber a lo que nos estamos poniendo o, si se quiere el término más belicista, enfrentando. Hace muchos años que les digo a los dirigentes de este club, a todos, que nos hablen cara a cara. Sin miedo. Sin tapujos ni mentiras. Que nos digan claramente cómo están las cosas, por muy feo que pueda pintar el panorama. Porque respetarnos a los valencianistas es ser sincero con nosotros. Porque este club es ‘nuestro’, al fin y al cabo. Desde el punto de vista del sentimiento de pertenencia lo es. Es más: solo porque seguimos llenando Mestalla ya nos mereceríamos que se nos dijera qué va a pasar y cómo estamos. Este es uno de esos mínimos que no se entiende que se deje de cumplir. Y con razón.

¿Que necesitamos seguir vendiendo para equilibrar las cuentas? Pues que se nos diga. Que se nos informe de hasta cuándo y por cuánto dinero más. ¿Que ya se ha terminado ese proceso y ahora sólo se darán ventas que sean por mucho dinero y para fichar? Pues que se nos diga. ¿Que la idea es sólo promocionar a chavales de la casa y que se formen sin hacer apenas fichajes de fuera que puedan aportar calidad y un valor diferencial? Pues que se nos explique. ¿Que Peter Lim no piensa invertir más en el club y vamos a tener que funcionar sólo con lo que vayamos generando? Pues tenemos derecho a saberlo. Y… ¿eso incluiría el Nuevo Mestalla? Y la venta del actual estadio ¿en qué fase se encuentra? ¿Acaso la idea es llevarla en paralelo con la conclusión del futuro campo? ¿Acaso tenemos ofertas reales para poder zanjar ese problema con CaixaBank? ¿Es que la idea de la mercantil es que esta obra sea el motor financiero para los próximos años? No lo sabemos. No sabemos casi nada, esa es la realidad.

Y no sería tan difícil acabar con este oscurantismo. Corresponde que Layhoon Chan, la presidenta, más allá de temas puntuales, prepare a conciencia todo esto, y que luego se dirima dentro del club y con Peter Lim hacia dónde vamos y que, a continuación, se nos explique todo a todos los que vivimos por este escudo. Hacia dónde nos dirigimos y cuál es el proyecto para los próximos años de la entidad. Lo que procede es que se nos mire a la cara y se nos diga cuál es la hoja de ruta, el plan, la idea, lo que se pretende.

Y da exactamente igual si las explicaciones son más o menos duras. Lo único importante es que sean la verdad. No se puede tener miedo a la afición del Valencia ni tampoco faltarle al respeto ocultándole cosas que merece saber de primera mano. Y esto sería algo tan sencillo de solucionar que me cabrea mucho que no se haga. Y no de ahora. Es algo que llevo diciendo desde hace muchos años. Incluso desde el siglo pasado. Porque, aunque haya quien no lo crea, los problemas y la falta de comunicación en este club no han nacido precisamente con Meriton.

Y aquí una posdata a cuenta del fallo del juez por la compra del club: no se trata de quiénes son los que se alegran del fallo judicial y quiénes los que ponen el grito en el cielo por el mismo. Nadie es más valencianista por hacer una cosa o la otra.

Entiendo que varios magistrados vean que no ha habido nada ilegal pueda cabrear a algunos, pero eso no puede tapar el fehaciente hecho de que la sentencia no es mala para el club. No hemos de olvidar que, por muchas vueltas que le demos al asunto, con dinero vino Lim y solo con dinero se irá.