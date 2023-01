La Supercopa de España ya es pasado. O no tanto. El Valencia vuelve a la Copa del Rey en Gijón con la obligación de clasificarse para los cuartos de final y aferrarse a la competición del KO como única vía posible para jugar en Europa la próxima temporada. Y eso pasa por mantener el nivel de actitud y juego que demostró en Arabia Saudí. El partido contra el Real Madrid es el camino. Gennaro Gattuso ha mentalizado a sus jugadores para jugar con la misma mentalidad con la que se quedaron a once metros de eliminar a los blancos. Hoy delante estará el Sporting de Gijón de segunda división en plena crisis deportiva tras la destitución de Abelardo y la solución de emergencia de Miguel Ángel Ramírez, pero da igual. Rino no se fía. Lo tiene claro: «Hay mucho que perder y hay que jugar como si fuera el Madrid».

La eliminatoria no admite errores ni versiones del Valencia como la del Cádiz y el Villarreal en LaLiga. El equipo de Gattuso se la jugará a partido único en El Molinón, donde no ha ganado en sus siete enfrentamientos coperos anteriores. El conjunto valencianista está obligado a llevar el partido a su terreno e imponer su superioridad a pesar de las bajas en defensa con las que viajó a Asturias. Rino no podrá contar con Mouctar Diakhaby y Thierry Rendall. Ambos arrastran molestias físicas y están descartados. Eray Cömert padece una pequeña molestia en la espalda, pero formó parte de la expedición. Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier apuntan al once. Además, el equipo sufre las bajas sabidas de Samu Castillejo, Nico González y Jaume Domènech. Marcos André vuelve a la lista recuperado de su lesión. No se esperan tantos cambios como en la eliminatoria contra La Nucía. Y más después de escuchar a Gattuso en rueda de prensa. El partido exige tomárselo muy en serio. Al «cien por cien» como dijo el italiano. De hecho, la idea de Gattuso es enviar ese mensaje desde el primer minuto con una alineación titular menos ‘B’ que en la ronda anterior. El factor cansancio tampoco será determinante porque el equipo no juega desde hace justo una semana y no lo hará hasta el lunes contra el Almería. Las rotaciones no son tan urgentes. Ganar, sí.

El Sporting eliminó al Rayo Vallecano

El Valencia se enfrentará a su propio peligro de tener dos caras y al ‘efecto Ramírez’. El nuevo técnico del Sporting debuta (a 3 puntos del descenso y 7 del play-off) con el objetivo de enderezar el rumbo en LaLiga SmartBank ya que los propietarios del club, el Grupo Orlegi, considera que la plantilla tiene el potencial suficiente como para luchar por entrar en la eliminatoria de ascenso a primera división. Mucho cuidado porque uno de los mejores partidos de los rojiblancos fue precisamente contra el Rayo Vallecano en Copa. La eliminación de los de Iraola (2-0) el pasado 4 de enero es uno aviso. Y de los grandes. El nuevo técnico tiene las bajas de tres jugadores lesionados: Cote, Bamba y Nacho Méndez. Los cuartos de final esperan.