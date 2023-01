Solo un año después dos clásicos del fútbol español vuelven a verse las caras con la eliminatoria de 2022 todavía en directo. Un duelo en el que más que saltar chispas aquello se asemejó a una guerra sin cuartel entre los bandos. El Valencia CF volvió a cumplir el sueño de verse en una final de Copa del Rey, pero con sangre y sudor. Declaraciones cruzadas, polémicas arbitrales, partidos broncos... pero con final feliz para los de Mestalla

El Valencia dio el primer paso a la final de Copa después de arrancar un valioso empate en San Mamés contra el Athletic Club, en un duelo muy intenso, disputado palmo a palmo, en el que el equipo de Bordalás llegó a someter al de Marcelino García Toral guiado por el talento de Bryan Gil. En un partido de mucho colmillo e interrupciones, el Valencia fue capaz por fases de dominar el juego, pero no tanto las emociones, con los athleticzales con un punto más de callo y picardía. El gol inicial de Raúl García fue contrarrestado por el valencianista del año, Hugo Duro.

El propio delantero no se cortaba al hablar del error arbitral: "La sensación es agridulce por no ganar, por el penalti que ha sido como un castillo. Buen empate, pero sensación escocida. Sigo sin entenderlo, tengo que verlo pero no lo entiendo, se pitan penaltis por menos, el otro día al Cádiz le pitan dos de risa. Es que hasta se cae el defensa, y es porque me ha dado".

Tampoco se calló Carlos Soler. El canterano además de reclamar el penalti criticó la acción que supuso la falta del primer gol del Athletic, en la que el golpeado había sido él: "Con respecto a Hay varias acciones clave en el partido, el penalti no sé si es o no, entiendo que el árbitro diga que no, pero es que en la repetición es clarísimo. Es un penalti clarísimo y en las cámaras es muy sencillo verlo. La acción de su gol, me pisan a mí en la falta. Y luego la acción de los tacos en el muslo es roja, pero no depende de nosotros, lo tenemos que decir porque si no parecemos los tontitos y eso no puede ser. Lo hemos hecho bien pero se puede hacer mejor".

"Lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que quiere, no tienen miedo a las sanciones, pitan lo que quieren y consultan cuando quieren. Así no se puede. Lo que está claro es que la parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia CF descaradamente de poder llevarse un partido y tener la posibilidad de poner un pie en la final", aseguraba Ricardo Arias tras el partido en VCF Media.

Unas palabras que tuvieron la réplica en el Athletic con unas declaraciones en las que Dani García menospreciaba a la Leyenda del Valencia CF: "Lo único que hace Arias, has dicho que se llama, el señor Arias este es calentar el partido, pero no dependemos de él ni de nuestro presidente»,

Mientras tanto en el lado rojiblanco las críticas acerriaban contra Bordalás por el sanbenito de equipo duro con una rajada de Marcelino: "Me han parecido imágenes más propias de Regional que de una semifinal de Copa del Rey. Hay que intentar favorecer el espectáculo. El árbitro es responsable de esto. No se puede llamar a esto un partido de fútbol", dijo.

Un caldo de cultivo que espoleó a la plantilla del Valencia, al cuerpo técnico y a toda la afición para poner su granito de arena en la vuelta. Y lo hicieron.

El 'latigazo' de Guedes para convertir Mestalla en una fiesta

La vuelta se convirtió en una auténtica fiesta para el valencianismo. Con un Mestalla engalanado como en las mejores citas y con el recuerdo del título de 2019, equipo y afición caminaron al unísono hacia una nueva final en Sevilla. El equipo de José Bordalás eliminó al Athletic con un golazo de Gonçalo Guedes desde fuera del área y una exhibición de Mestalla. Todo ello adornado por un clima bélico, alimentado por las críticas al estilo del técnico alicantino y los desprecios a Ricardo Arias.

La afición marcó el 1-0 con el recibimiento y el equipo hizo su trabajo sobre el tapete de Mestalla. Fue infinitamente superior a un Athletic que se marchó de vacío. Sin ideas, sin recursos, sin seguridad defensiva y sin arsenal ofensivo. Un pobre Athletic. El binomio afición-Valencia CF volvió a vivir una noche mágica en Mestalla. Primero sobre el verde y después en el balcón de la Avenida Suecia.