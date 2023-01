La eliminación contra el Athletic Club encendió los ánimos de Mestalla, que reaccionó pitando al equipo ante sus intentos de salir jugando en corto desde atrás y que casi obligó a jugar en largo. El ambiente estuvo muy caldeado y Gennaro Gattuso fue preguntado por si prefiere actuar como local o como visitante. Su respuesta no dejó a nadie indiferente.

"A mí me gusta jugar en casa, pero en estos momentos la afición tiene razón y las cosas van mal. Aprietan y no les gusta cuando jugamos desde abajo. Tenemos que mejorar y empezar a ganar partidos. Se sabe que cuando no ganas la afición no está contenta. No es fácil jugar dentro de Mestalla con 45.000 personas que te aprietan al primer fallo. Primero debemos mejorar nosotros", señaló.

Gattuso cargó con toda la responsabilidad y no culpó en absoluto a Mestalla de la situación, de hecho reconoció que prefiere jugar en casa, pero sí explicó que es complicado para su equipo por la presión que ejerce el estadio y más cuando tiene el balón en los pies y trata de jugarlo.