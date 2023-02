Layhoon Chan ha remarcado en numerosas ocasiones de la rueda de prensa que Peter Lim no tiene ningún tipo de intención de abandonar el club. "Ni hemos recibido una oferta creíble, ni la estamos buscando", ha asegurado tajantemente la presidenta. “De hecho ha puesto a su hijo (Kiat Lim) en el consejo de administración", ha añadido.

En ese sentido y viendo que la intención es quedarse le han preguntado cuál es el objetivo de Meriton con el Valencia después de ocho años: "El objetivo sigue siendo el mismo. Queremos lo mejor para el club. La manera de recorrer este camino es juntos. No tenemos intención de vender el club. Lo ha dicho muchas veces desde que llegó. El objetivo es muy simple, el objetivo es hacerlo bien, debemos de competir, reconstruir el club, solucionar el estadio y ese es el objetivo, seguir adelante"

Asimismo Layhoon pone como ejemplo el último préstamo que hizo Lim al club como prueba de compromiso con la entidad de Mestalla: "No, ya lo dijimos en la Junta General. Está absolutamente comprometido y la prueba es que este año añadió al club hasta 35 millones de euros. Si no estuviéramos comprometidos no estaría aquí, no hubiera vuelto. El compromiso se mantiene igual. También quiero decir que hemos tenido recientemente renovaciones importantes y estratégicas (Gayà, Mamardashvili, Jaume…) y eso es inversión, eso es dinero"

Ante las críticas y protestas del valencianismo, la presidenta ha afirmado que las “acepta” y que siempre hay “autocrítica”, pero que no son de marcharse a las primeras de cambio: "La visión es la de construir un gran club. Es una diferencia cultural. No somos de salir corriendo ante las dificultades, todo lo contrario, seguir intentándolo. Llevamos ocho años en el club, no va con nosotros el hay una dificultad, vendo me voy y no lo entiendo. Sigo y seguiré intentándolo"

Por último ha destacado que no va a ocurrir lo mismo que en el Málaga y que no piensan en el descenso: “No está en nuestra cabeza”