Uno de los casos más sonados de racismo en los últimos años ha sido en que involucró a Diakhaby con Juan Cala, en un encuentro de Liga celebrado en el Nuevo Mirandilla, por aquel entonces todavía el Ramón de Carranza. El central del Valencia aseguró que Cala le llamó "negro de mierda", abandonando así el terreno de juego junto con el resto de sus compañeros y negándose a volver.

Finalmente los futbolistas del conjunto blanquinegro regresaron al verde, pero sin Diakhaby, que fue sustituido en el minuto 30 por Guillamón. Cala permaneció en el terreno de juego hasta el descanso, cuando fue sustituido. "Me acabaron cambiando porque en el descanso yo tenía una amarilla y le dije al míster que me cambiara, iban a provocarme y era todo muy desagradable, incluido para el árbitro", ha confesado el central sevillano en una entrevista para Relevo. "Vino el delegado del Valencia y le propuse meterme con él en el vestuario a solas, con el árbitro, para hablar. Se hubiese arreglado. Pero era tal el espectáculo, te habías metido en el vestuario y te quitaban los puntos, que ya no daban un paso atrás", continua el de Lebrija.

En ese momento el encuentro transcurría con empate a uno, tras adelantarse precisamente el ex de Sevilla y Getafe, y minutos después poner la igualada Gameiro. Tras la vuelta al terreno de juego de los futbolistas el partido siguió su curso, con un ambiente raro, que finalizó con victoria cadista anotando los locales en los instantes finales.

Las jornadas posteriores al encuentro fueron de mucho revuelo mediático. Las instituciones y mayoría de medios salieron en defensa del central francés condenando el acto racista pero, finamente, no se puedo demostrar que Cala fuese autor de dichas palabras. "Él dijo haber escuchado una cosa que se ha demostrado por todas partes que no era verdad", comenta el defensor cadista.

Cala carga contra Diakhaby

En las horas posteriores, tanto el Valencia como Mouctar Diakhaby lanzaron un video de condena al racismo. En el mensaje el franco-guineano reconoció que un jugador del Cádiz les ofreció en el vestuario que si Cala se disculpaba volviesen al campo para seguir el partido. Los valencianistas se negaron en primera instancia, pero acabaron compareciendo ante una amenaza de sanción por negarse a jugar.

Juan Cala se acuerda de este episodio, catalogándolo de "circo" y de "una farsa tan bien montada que todos participaron, entre ellos el presidente del Valencia, para tapar el desastre de gestión que estaba teniendo". Incluso confiesa que Diakhabi fue obligado por Anil Murty a grabar ese video. "De lo que me he enterado es de que le hicieron salir en el vídeo, él no quería. Y tuvo que aparecer con el presidente. Estaba todo orquestado, él era un monigote del Valencia, que ni estaba dolido ni le importaba nada."

Duras palabras con las que después continúa atacando al defensa valencianista, tachándole de provocador y "showman". "Nos hemos vuelto a enfrentar. No le hice caso, ni le miraba, si hubiese reaccionado y le digo algo, aunque sea tonto, se me hubieran hecho encima otra vez".

En el cruce de Copa al año siguiente entre Valencia y Cádiz se volvieron a ver las caras, y el defensa del cuadro gaditano vuelve a referirse a Diakhaby como un provocador. "Se ha metido en un personaje del que ya no puede salir", añadiendo que fue felicitado por el colegiado tras el partido por no haber entrado al trapo. "El árbitro me confesó que ya le conocía, porque tenía esa actitud en muchos partidos".

También ha sido preguntado en la entrevista sobre la polémica del momento, las faltas que recibe Vinicius y sus provocaciones. A lo que ha respondido que no se le está persiguiendo por ser negro, si no que está en el foco por ser del Real Madrid y su forma de jugar encaradora y 'brasileña'. Para concluir que, actualmente, no hay racismo en el fútbol.