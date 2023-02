Edinson Cavani afrontará el partido frente al Athletic Club sabiendo que podría perderse el próximo partido si ve una nueva tarjeta amarilla. El delantero uruguayo es el máximo goleador del conjunto 'che' esta temporada, con 7 goles entre liga y copa. Sin embargo, el veterano delantero no ve puerta desde la jornada 15, en la derrota valencianista por 2-1 frente al Villarreal, lo que significa que todavía no ha marcado en lo que va de 2023 en el campeonato nacional.

Esta situación, sumada a los tiempos difíciles que atraviesa el equipo, pueden ser algunos de los motivos que han llevado a Edinson a desesperarse en los partidos recientes. De hecho, en los últimos seis encuentros de Liga ha visto las cuatro tarjetas, la última el pasado fin de semana ante el Girona.

Más apercibidos

El '7' del Valencia no es el único que está apercibido para el partido. Los centrales Eray Cömert y Mouctar Diakhaby, junto con Samu Castillejo, también estarán en peligro de cara a la cita de la próxima jornada en El Coliseum. Además, el Valencia no podrá contar con Hugo Guillamón para este sábado, dado que vio la quinta tarjeta que acarreaba sanción en el último partido. De este modo, los de Voro afrontan con este inconveniente el próximo encuentro, en el que las urgencias son máximas, por lo que no podrán guardarse nada.