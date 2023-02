Once de febrero. Otra jornada más histórica para el valencianismo y para el Valencia CF. La afición está llamada esta tarde, desde la llegada del autobús del equipo en la previa del Valencia-Athletic hasta el minuto 19 del encuentro, a pedir la marcha de Peter Lim del club. No puede más, no soporta más ver cómo un máximo accionista de Singapur hunde al club de su vida.

La afición, llamada a filas por Libertad VCF, ha respondido en masa y de nuevo protagonizará una foto histórica, como aquella del Valencia-Celta de la última jornada del pasado curso. El objetivo, dañar la reputación de Lim y de su familia. Que todo el mundo vea cómo Meriton está destrozando a un club centenario e histórico. Las tres pancartas de Libertad VCF para el 11F Seguimos, en Superdeporte, la manifestación en directo.