El Valencia CF se encuentra metido en la lucha por eludir el descenso a Segunda División con una plantilla muy joven, especialmente de centro del campo hacia arriba. El asunto de la experiencia o el ‘oficio’ lleva siendo el tema de conversación en el valencianismo desde hace años, de hecho en la ‘era Bordalás’ fue la palabra estrella cada semana, pero el club no se ha reforzado desde entonces en este sentido.

Sobre esta cuestión y el trabajar con gente joven: “Las plantillas con juventud suelen estar más abiertas a cambiar. A mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, casi siempre en mis equipos he sacado a jóvenes porque son el futuro. Yo no tengo problema en trabajar en esa línea: tienen las ganas”, señaló, al tiempo que reconoció que el oficio “es evidente que te hace sumar puntos en algunos momentos”.

Asimismo, Baraja señaló que la media de edad de la línea defensiva es de 27 años y que muchos jugadores a pesar de su juventud lleven muchos partidos en las piernas. Si bien es cierto que el pasado encuentro contra el Getafe, de centro del campo hacia arriba la media de edad fue de 21,8 –la más baja, radicalmente, de Primera División-. Por último, sentenció lo siguiente: “Para mí que sean jóvenes no es una excusa. Los jóvenes tienen piernas, energía, hambre, ganas. Eso tengo que buscarlo”.