Después de dos partidos sin conocer la victoria, el Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo se reencontró con el triunfo en el Antonio Puchades contra el Alzira. Los dos grandes goles de Vicente Esquerdo y el tanto de Rodrigo Rodrigues decantaron la balanza del lado blanquinegro en un gran encuentro que el equipo dominó y en el que no sufrió ni siquiera cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Facu González. El equipo valencianista, que mantiene una importante ventaja con respecto a los puestos de promoción de ascenso, no pierde la estela del Teruel, que ahora mismo es líder con cinco puntos de margen.

Con la presencia de los dos convocados del primer equipo que no tuvieron minutos, Javi Guerra y Alberto Marí, los valencianistas afrontaron un encuentro en el que eran claros favoritos, pero debían refrendarlo en el campo. Lo hicieron. En la primera parte dispusieron de ocasiones de gol para adelantarse, primero con un disparo de Marí y después de Rodrigues, que se quedó solo ante el portero, pero no fue capaz de superarle. Carburaban los de Angulo, pero no culminaban las acciones de peligro con goles. Simón Luca era un puñal por la izquierda y el equipo generaba ocasiones, la mejor la volvió a tener Rodrigues, pero no pudo hacer el gol.

Todo lo que no entró en el primer acto sí lo hizo en la reanudación. Primero Vicente Esquerdo de falta directa con una especie de centro al segundo palo que se envenenó y que sirvió para ponerse por delante. Sin tiempo que perder Javi Guerra se pegó una gran carrera haciendo gala de su zancada y se plantó en el área rival, su disparo lo detuvo el guardameta, pero esta vez Rodrigues de primeras sí acertó a ponerla ajustada al palo imposible de detener.

La victoria estaba ya encarrilada, pero Esquerdo quería estirar su gran momento de forma y refrendarlo con un nuevo tanto. El valenciano le pegó con fuerza desde la frontal del área y puso el tercero para delirio del Antonio Puchades, que disfrutaba de una goleada de su equipo.

Media hora con uno menos

A falta de más de media hora para el final del partido Facu vio la roja por frenar una contra, pero el Mestalla no sufrió y, de hecho, buscó incluso hacer algún gol más con la presencia de Martín Tejón sobre el verde.

FICHA TÉCNICA

Mestalla: Bernad; Alemán, Iranzo, González, Luca; Gómez (Martín Tejón 46′), Guerra (Zeidane Inoussa 81′), Esquerdo; Maia (Diego López 46′), Rodrigues (Iván Muñoz 59′) y Marí (Yellu 66′)

Alzira: Adrián Fernández; Abraham Peleteiro, Káiser, Javier Soler, Fer Cortijo (Pulpón 74′); Jordi Marenyà, Lado, Joaquín Rodríguez (Aketxe 58′); Pitu, Javi Serra (Revert 65′) y Joel Rodríguez.

Goles: 1-0 Esquerdo (47′), 2-0 Rodrigo Rodrigues (49′), 3-0 Esquerdo (52′)

Árbitro: Helgueras Castellanos. TA: Facu (33′ y 58′), Adri Gómez (38′)// Joel (47′),