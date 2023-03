Ya son varios partidos los que Fran Pérez se erige casi como el mayor peligro del Valencia en ataque. El canterano tiene descaro, velocidad y desborde. Y lo más importante, tiene calidad. Ayer, en un escenario tan imponente como el Camp Nou, saltó el césped en el minuto 62 en sustitución de Ilaix Moriba y puso en apuros a la zaga barcelonista cuando apenas estaba sufriendo. Incluso provocó un penalti, clarísimo, que el VAR se negó a señalar.

Fran Pérez es desequilibrio. Es la verticalidad en un equipo que en muchas ocasiones peca de ser demasiado plano. Ante el Barça se situó, de base, en un costado derecho donde esperaba Alejandro Balde, que entre muchas otras cosas destaca por ser un auténtico velocista. Sin el apoyo de Foulquier, que ayer jugó un partido muy cauto y sin apenas internadas en ataque, Fran casi no tuvo oportunidad de desbordar por ese costado en cuanto Balde recibía la ayuda del central y le ‘encerraban’ en un dos contra uno.

El canterano supo ver que el devenir del choque no invitaba a percutir por su banda lateral y empezó a amenazar por otras zonas. La personalidad de Fran Pérez tuvo su premio en forma de un penalti clamoroso que provocó en el minuto 85. El jugador de 20 años le ganó la posición a Kessié y el centrocampista azulgrana le golpeó claramente en la pierna derribándolo. Alberola Rojas no vio o no quiso ver nada y el VAR incomprensiblemente no corrigió el clamoroso error del colegiado principal.

Las estadísticas respaldan el buen partido del canterano. Acertadísimo en el pase (18/20), siendo dos de ellos (ambos acertados) en largo. También ganó dos de los duelos que disputó y recibió una falta. Otro partido en el que llama a la puerta para tener más minutos en el primer equipo.