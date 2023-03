Coincidieron en Mestalla entre 1999 y 2004 y son historia del club. Santiago Cañizares y Andrés Palop defendieron la portería de un Valencia CF campeón. No es ningún secreto que la relación entre los dos siempre fue cordial pero de extrema competitividad. Ambos querían la titularidad y tuvieron grandes momentos y picos de forma durante su etapa como valencianistas.

Palop tuvo que vivir prácticamente siempre a la sombra de Cañizares. En un primer momento, para él era "motivación" el hecho de competir contra un portero por el que sentía "admiración". Poco a poco las sensaciones fueron cambiando. Así lo ha reconocido el valenciano en una entrevista en Relevo.

"Lo admiraba y lo admiro (...) El entusiasmo se fue perdiendo poco a poco quizás por su forma de ser, que era tan distinta a la mía. (...) Puedes congeniar más o puedes opinar menos y eso a lo largo de esos seis años se fue enfriando. La relación entre él y yo, quitando los dos primeros años, fue inexistente. Éramos dos compañeros que nos respetábamos, pero apenas articulábamos palabra, no teníamos conversaciones, no teníamos diálogo, no había feeling, feedback".

Ahora bien, Palop expresó que pese a la cordialidad, nunca hubo ningún conflicto entre ambos. "No hubo ninguna situación mala entre él y yo. Ninguna pelea ni ninguna discusión, nada. Se fue enfriando la amistad o ese acertamiento. Hacíamos nuestro trabajo", sentenció.