Su punto de partida en Estonia no ha podido ser más ilusionante. El FCI Levadia Tallinn es segundo, sin derrotas y sin goles encajados. En julio afrontará el reto de jugar la Conference League. Curro Torres está feliz en su aventura en la Meistiliiga de Estonia, pero no cierra la puerta a regresar a su casa, al Valencia CF.

¿Qué tal en Estonia?

Bien, contento. Es un país nuevo, una experiencia nueva. Nos han acogido muy bien y comenzando la temporada, hemos empezado bien y esperamos continuar de la misma forma o mejor.

Buen inicio de temporada con el Levadia, ¿cuáles son las sensaciones?

Es un equipo prácticamente nuevo, con 16 jugadores nuevos. Hemos tenido una pretemporada para conocernos y adaptarnos. Excepto el primer partido que, no es que estuviéramos mal del todo, pero nos faltó algo más de profundidad y gol, pero los demás partidos creo que estuvimos a buen nivel. En todos los sentidos, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y el equipo es joven, que va creciendo y necesita coger esa experiencia en un equipo que tiene esa exigencia en esta liga.

Estáis imbatidos, ¿Es la solidez defensiva la mayor fortaleza del equipo?

No, hemos hecho cosas buenas tanto a nivel defensivo como ofensivo. Hemos dado a los equipos rivales muy pocas opciones de hacernos daño. Eso habla bien a nivel colectivo del trabajo que estamos haciendo. Pero no solo es a nivel defensivo, con balón vamos cada vez mejor, interpretamos las situaciones. Es una liga igualada, donde intentamos no descolgarnos de la parte de arriba y tener nuestras opciones.

Experiencia en Estonia y competición europea

¿Cuál es el objetivo de este equipo?

Es un equipo que te exige ser campeón, pero dentro del proyecto es un equipo nuevo, con gente joven. Intentaremos hacerlo lo mejor posible esta temporada e intentar estar lo más cerca posible, no distanciarnos e intentar estar lo más cerca posible hasta el final. Hay un equipo que es el más laureado, el Flora, y que intentaremos competir con ellos. Tengo un equipo con calidad individual, chicos jóvenes que pintan bien y gente que aporta algo más de experiencia.

¿Cuáles son las principales diferencias del fútbol español y estonio?

Son culturas diferentes. Ahora en Europa todo el mundo se está abriendo a poder ser más internacional. Nosotros hemos ido con la idea de plasmar nuestra idea, de crecer y de ayudar en lo que podamos. El fútbol es fútbol, aquí trata de jugar también y dentro del fútbol físico es asociativo también.

¿Cómo afronta el equipo jugar la Conference League en julio?

Es una competición bonita donde lo ideal sería meternos en la fase de grupos. Sería muy importante para el club. Hay que tener los pies en el suelo y saber que es muy difícil, pero trataremos de competir bien, aunque todavía nos quedan unos meses y tenemos que estar centrados en la liga.

¿Cómo estás viviendo la situación actual del Valencia CF?

Es complicado. Creo que los partidos desde que están Pipo y Marchena se han competido bien, sobre todo en casa que se han tenido buenos resultados. Fuera de casa se habían jugado buenos partidos excepto el día del Atlético de Madrid que, más allá de los tres puntos, fue la imagen que se dio. Ahora el parón le ha venido bien para recuperar fuerzas y gente. Va a ser muy largo y hay que afrontar los partidos más inminentes con la máxima energía y concentración que se pueda tener para ir de tres en tres. Ahora viene un mes intenso con equipos que están metidos en la pelea.

¿Confías en Baraja y en Marchena?

Sí, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Le han dado una estabilidad al equipo, hasta el día del Atlético el equipo había mostrado buenas maneras. Sabiendo lo que tienen que hacer y al estilo que tienen que jugar. Ha habido momentos con resultados positivos y negativos pero creo que el equipo ha competido bien.

¿Ves similitudes entre esta temporada y la de 2007/2008?

Se parecen por la situación, pero hay una diferencia grande. Aquella temporada había jugadores con más experiencia. La situación era igual de convulsa, pero diferente a la hora de afrontarlo. Pero esta temporada el equipo, a pesar de la juventud, está mostrando buenas maneras que para mí es lo importante. Hay que confiar en ellos, es momento de apoyarles a pesar de las discrepancias que puedan haber con la propiedad. Hay que estar centrado en sacar buenos resultados.

Confía en el Valencia CF

¿Se salvará el Valencia?

Sí, por supuesto. Para mí no es una apuesta, es un convencimiento.

¿Te ves volviendo al Valencia?

El Valencia es mi casa, siempre lo ha sido y así la considero. El futuro nunca se sabe. Ahora mismo estoy en Estonia y estoy bien, pero lógicamente el Valencia siempre es la casa de uno y cuando haya la oportunidad y se necesite pues por supuesto.