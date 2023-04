13:13

Ningún rival directo ha ganado (de momento). ¿Cómo lo valora?

"Nosotros no valoramos los partidos en función de los resultados de nuestros rivales. Nosotros tenemos un partido en Mestalla contra un equipo que juega bien, que nos pondrá en dificultad. Nosotros lo que tenemos claro, es que esto es un partido importante, que debemos de afrontarlo bien y que depende de nosotros más allá del resultado de otros equipos. Salir de aquí depende de nosotros y no de lo que hagan los demás. Si ganamos seguramente todo parecerá distinto a lo que hoy vemos. Si tenemos continuidad en los resultados podremos avanzar en la temporada y en los resultados. Dependemos de nuestro trabajo, de nuestros resultados y no es poco. Depender de ti es clave. Si hacemos un buen partido y hacemos las cosas bien podemos salir de la situación en la que estamos y esto nos debe servir de motivación"

Yunus. ¿Cómo está?

"Está bien. Lógicamente viene de dos partidos con su selección, viajes... muchas horas. Lógicamente también tiene una molestia en el hombro. Hemos tratado de cuidarlos siempre pensando. Mañana estará preparado para participar. Es una cosa que era un objetivo al principio de este parón... darle más nivel de calidad a los entrenamientos, pero también ir recuperando a jugadores que teníamos fuera y que ahora ya tenemos disponibles para el equipo"