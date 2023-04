Ante el Rayo el Valencia encajó en los primeros minutos, situación que está haciendo mucho daño al conjunto de Mestalla en lo que llevamos de curso, hasta tal punto que todavía no ha remontado un partido esta año. El Almería, por su parte, lleva tres partidos seguidos adelantándose en el marcador, y en dos de ellos anotando en los primeros minutos de la contienda. Una situación que debe evitar a toda costa el cuadro de Baraja, si no quiere encomendarse a la épica una vez más, algo que no le está funcionando este año.

Precisamente en dicho partido ante los franjirrojos, el cuadro de Iraola abrió la lata mediante un despiste de la zaga valencianista, pero gracias a una jugada que le está dando gran rédito este curso, al igual que el Almería de Rubi. Con llegadas al área cargando la zona de ataque para llegar a remate en segunda línea. El lunes lo hizo Comesaña, y el conjunto indálico lo está exprimiendo este curso de la mano de sus interiores, en especial Melero. El exlevantinista es el segundo máximo goleador de los almerienses con tres goles, pero mañana en el campo será la máxima amenaza a nivel de efectividad ya que su principal anotador, El Bilal Touré, está lesionado. Para sustituirlo en punta de ataque estará el cafetero Luis Suárez, que está en su mejor momento desde que aterrizó en los ‘Juegos del Mediterráneo’. Quien también está atravesando un momento dulce en el sur de España es Babic. La torre serbia está siendo de lo mejor del Almería esta temporada, especialmente en ataque. El zaguero de 1,94m ya suma dos goles en jugadas a balón parado, tanos en partidos en los que su equipo ha sumado puntos. Precisamente el balón parado es uno de los puntos fuertes de los de Rubi. La figura de Robertone en el centro del campo, por la que pasa gran parte del juego rojiblanco, además de aportar en defensa, es la encargada de tomar las responsabilidades a balón parado. Buena parte de las opciones almerienses pasan porque el centrocampista argentino haga un buen partido. Un muro en cada portería A pesar de la pobre temporada de los almerienses en defensa, una de sus figuras de la temporada no es otra que la del guardameta. Como suele pasar con los equipos de la zona baja, el portero resalta por la cantidad de paradas que está obligado a hacer. Pero en el caso de Fernando, el cancerbero murciano está siendo un cortafuegos impecable de la defensa del Power Horse con sus paradas. De no ser por sus actuaciones, los de Rubi habrían sumado muchos menos puntos, al igual que el Valencia con Mamardashvili. La convocatoria del Valencia para Almería