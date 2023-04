Hugo Duro se siente en deuda con la afición. El delantero del Valencia CF cree que el valencianismo está haciendo bien su trabajo y ellos, no. "Estoy en deuda con la afición, todo el año apoyando y no hemos respondido. Yo no estoy haciendo mi trabajo bien y la afición", asegura. A pesar del mazazo de Almería, el madrileño cree en el equipo y en la salvación y ve a sus compañeros responsabilizados para sacar esta situación adelante: "Tenemos capacidad de sobra para salir de abajo y con ayuda de la afición lo vamos a sacar". También habló de su sequía goleadora. Lo importante es la permanencia: "Cuando nos salvemos ya me enfadaré por los goles". Hugo está muy responsabilizado. Estas fueron sus respuestas en declaraciones al club:

¿Cómo está el equipo?

El equipo está jodido por la derrota en Almería, por cómo fue y la importancia del partido, pero el equipo está unido y concienciado de que tenemos que sacarlo nosotros. Estamos animados y sabemos que tenemos capacidad de sobra para salir de ahí con trabajo, esfuerzo y con la ayuda de la afición lo vamos a sacar

Situación difícil.

Leo la prensa y parece que ya hemos descendido y que estamos muy lejos de salir, y como nosotros hay 5 o 6 equipos más. Hay que tener tranquilidad, saber donde estamos, que es una realidad que estamos ahí metidos, pero ya hemos demostrado que a pesar de perder hemos sido en ocasiones mejores que el rival. Hemos ganado en casa a Real Sociedad, Osasuna y al Rayo Vallecano no le ganamos por detalles. El equipo está bien. En Almería no estuvimos mal a pesar de esos dos despistes en 10 minutos que son culpa nuestra y tenemos que mejorar, pero el equipo está bien y concienciado de que se puede salir.

No se puede bajar los brazos.

Ni mirar atrás, es una mini-liga de diez partidos, creo que somos mejores que el resto pero hay que demostrarlo en el campo. Tenemos la suerte de que jugamos contra el Sevilla en Mestalla. Este año en muchos partidos hemos sido superiores al rival, ya al principio de temporada no solo ahora, pero por pequeños detalles los hemos acabado perdiendo. Tenemos que cambiar eso, ser más regulares. Y este fin de semana ganar, que no queda otra.

Autocrítica.

Al final un partido de fútbol dura 90 minutos o más. A veces parece que a partir del minuto 80 jugamos otro partido, pero esa debe de ser una tónica desde el principio no solo cuando vamos perdiendo. Tenemos que salir a tope desde el principio. Cada vez que tenemos esa pequeña desconexión nos penaliza. Si el equipo es continuo 90 minutos, y contra Rea Sociedad y Osasuna lo hemos sido, nos llevamos el partido. Es el trabajo que tenemos que hacer.

Vestuario.

La gente está animada porque creo que estamos en esta situación, pero creo que lo peor que le puede pasar a un vestuario que le entre miedo, que es peor que otras capacidades futbolísticas. El equipo tiene que estar animado, entrenar alegre, trabajar, sabiendo en la situación que estamos, pero no podemos estar tristes en el día a día porque eso se traslada a la competición. El equipo esta alegre, con ganas de trabajar y de exigirse más y con ganas de sacar el partido que este fin de semana es muy importante.

Reaccionar.

El poco miedo que pueda entrar en el cuerpo que sea para bien, para saber que tenemos que exigirnos más y dar mucho más todos. Que ese miedo se transforme en positivo, no de no querer el balón o de estar nerviosos en el campo. Que se convierta en aspectos positivos. El equipo sabe lo que nos jugamos en este partido, sobre todo tras la derrota en Almería. Tenemos que ir partido a partido que cada victoria o empate es super importante.

Mestalla.

La imagen de Mestalla en estos tres partidos con Baraja ha sido muy buena. Si nos preguntas si queremos dar esa imagen el domingo diremos que sí. Luego el fútbol son detalles, penaltis, expulsiones, situaciones… pero creo que la imagen es muy buena, menos los primeros 15 minutos ante el Rayo Vallecano. Ya Mestalla los hemos visto que han estado con nosotros a pesar de la situación y que Mestalla siga igual porque por ejemplo la segunda parte contra el Rayo, yo nunca había vivido así a la gente.

Afición.

Nosotros somos personas normales y cuando alguien te apoya y te anima, tú estás contento y trabajas más a gusto. No tenemos ninguna queja, en el campo ayudan una barbaridad. Yo he venido como rival y parece que te empequeñece. Mi sensación individual es que estoy en deuda con la afición, todo el año apoyando y no hemos respondido. Yo no estoy haciendo mi trabajo bien y la afición, sí por cómo se comportan todos los días en Mestalla. A parte de la afición también están los familiares que lo están pasando mal. Llegas a casa y no hay quien nos aguante y los padres, amigos, la novia… nos ayudan tras las derrotas y no están ayudando y también gente como Mario que es una persona increíble y si es un ejemplo. Por mi familia y por todo lo que os ha llegado estar aquí. Por la familia y los amigos tenemos que sacar también esto adelante.

Sequía goleadora.

Me considero un jugador que se entrega y se esfuerza. Habrá otros jugadores mejores que yo, pero una de mis cosas buenas es darlo todo, que ahora mismo es una obligación. Hable con mis padres y mis agentes y veía que estaba aportando al equipo, sin marcar, creo que estamos haciendo las cosas bien, pero no marcamos. Pero ojalá todos los partidos sean 1-0 y con gol en propia puerta del rival. Ahora mismo lo personal da igual y lo importante es lo colectivo. Ojalá nos salvemos pronto y me pueda enfadar si no marco. Con el año que llevo tener estas oportunidades ahora, con lo que me ha costado no quiero desaprovecharlo, pero lo importante es el equipo y cuando nos salvemos ya me enfadaré por no marcar. Lo importante es el trabajo. Lo estoy haciendo y soy autocrítico. Los goles llegarán somos delanteros a veces das con el culo y entra y otras veces y de penalti no marcas. Son rachas. Le marqué al Sevilla con un gol de rebote.

Calendario

Ahora mismo solo hay que pensar en el Sevilla, que es un partido muy importante. No me gusta una frase que cada vez que se dice: “Si se gana…” que luego no pasa. Prefiero poner los pies en el suelo, paso a paso. Ojalá ganemos y si ganamos ya miramos el resto de los equipos, el resto de partidos y la asignatura de fuera de casa, que las asignaturas están para aprobarse. Hasta que no consiga matemáticamente hay que dar el 100%.