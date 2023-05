El presidente de Libertad VCF, José Pérez, ha denunciado este viernes en redes sociales que Meriton Holdings está buscando "una empresa de limpieza reputacional para que diseñe una campaña de lavado de imagen para este verano". El líder de la plataforma de oposición a Peter Lim ha recordado que el club ya intentó hacer algo similar la temporada pasada para contrarrestar el impacto de los audios de ANil Murthy desvelados por SUPER que retrataban al expresidente y a la gestión de la propiedad. "Yo creo que a nadie escapa que el año pasado se produjo ya una fuerte campaña de lavado de imagen tras los infames audios de Anil Murthy".

"¿Y si os digo que el Valencia, bueno, seamos precisos, Meriton Holdings, está buscando una empresa de limpieza reputacional para que diseñe una campaña de LAVADO DE IMAGEN para este verano? Pues así es .Yo creo que a nadie escapa que el año pasado se produjo ya una fuerte campaña de lavado de imagen tras los INFAMES audios de Anil Murthy. En ellos se decía desde que el club compraría a la prensa para "matar" a Carlos Soler. Pasando por insultos a las administraciones publicas o al propio Peter Lim al que llama senil. Adelantando, lo que luego fue un hecho, que el Valencia, de la mano de Meriton, tiene denunciada a la Generalitat Valenciana porque la culpan a ella de los retrasos en el Nou Mestalla. Hasta la interesante amistad que le unía a un "periodista" el cual se estaba encargando de la oposición a Meriton, Libertad VCF", recordaba el presidente de la asociación.

" Y recordemos que a todo esto, el Valencia, o mejor dicho, Meriton, contestó que era una campaña de SUPERDEPORTE y que tendría consecuencias legales. ¿Dónde están las consecuencias legales, Javier Solís? ¿Dónde están las consecuencias legales, Germán Cabrera (miembro del bufete de abogados de Peter Lim? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Ante la PILLADA monumental, pasados 20 días deciden cambiar de estrategia, despiden a Anil Murthy y nos ponen al que ostenta el honor de ser el único presidente del Valencia CF que ha ejercido su cargo mediante una fotografía, Kalimuddin. La campaña de lavado de imagen se acrecienta con aquellos mensaje de: La educada Lay Hoon, Gattuso, nuestro Simeone y demás bazofia propagandística intentando emular torpemente la novela de George Orwell, 1984", explica José Pérez.

Según Libertad, la estrategia de la propiedad no ha servido para nada y Meriton ha decidido encargarle su lavado de imagen a una "empresa de prestigio". "La campaña de lavado de imagen a base de consejos de gente cercana a Meriton en Valencia no ha funcionado y ahora han decidido encargársela a una empresa de prestigio. Se viene un nuevo verano de lavado. Pero no olvidéis que la falta de compromiso es la misma de siempre. Mientras llega esa campaña oficial, Javier Solís, Miguel Angel Corona y compañía sobreviven a base de filtraciones, favores, entradas o almuerzos con "recomendaciones" offtherecord. "No critiquéis la gestión en estos momentos" decía Javier Solís a los periodistas".