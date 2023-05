Alberto Marí firmó por el Valencia la temporada pasada procedente del Eibar después de marcar 21 goles en el Juvenil División de Honor del club vasco. Un récord de goles que le convirtió en el segundo máximo goleador del fútbol español en su categoría. El delantero tiene contrato con la entidad de Mestalla hasta el próximo 30 de junio de 2024. El club está muy satisfecho con su rendimiento y progresión, pero todavía no ha hecho ningún movimiento. Sus agentes todavía no han recibido la llamada del club para hablar de su futuro, a diferencia de lo que ha pasado con sus compañeros del filial. El club tiene pactada la renovación de Javi Guerra y Fran Pérez hasta junio de 2027. Además, ya se ha reunido con el agente de Diego López (acaba contrato este verano) para llegar a un acuerdo. Hay buena sintonía.

Llamó a la familia

Alberto Marí aseguró al final del partido de Vigo que no iba a coger el teléfono «hasta mañana». Lógicamente, era solo un decir. Una de las primeras cosas que hizo al llegar al vestuario de Balaídos fue comunicarse con su familia. Todos pudieron ver su directo en el Martínez Valero de Elche. También le vieron de cerca en Mestalla. Hasta Vigo no pudieron desplazarse, pero lo vieron desde casa. Y como, no saltaron de alegría en el gol. Los Marí se lo merecían.