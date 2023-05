Javi Guerra se siente muy agradecido al Valencia CF por la oportunidad por su renovación hasta el 30 de junio de 2027. El centrocampista asegura que ha cumplido un sueño y que quiere cumplir más en Mestalla. El canterano habla de Rubén Baraja, del apoyo de su familia y de la importancia de la cantera en este tramo final de la temporada. Estas son sus declaraciones al club:

Renovación.

“Estoy muy contento y muy agradecido al club por seguir confiando en mí. Es una fecha y un día muy importante porque estoy muy cómodo en el club. Es un sueño hecho realidad. Con esta renovación quiero seguir en el club que me ha dado la oportunidad de seguir mi sueño y seguir cumpliendo más sueños”.

Mestalla.

“Mestalla es un estadio legendario, con mucha historia y quiero seguir disfrutando de noches como esa"

Proyección.

“He tenido que ir mejorando para llegar a donde estoy y creo que con trabajo y sacrificio ha llegado esta oportunidad”.

Baraja.

“No llegué a ver jugar a Baraja en directo, pero sí he visto videos de esa época y esa generación que tantos éxitos le dio al club. Baraja me ayuda y me aconseja que tengo que llevarlo bien, estar tranquilo y seguir trabajando como he hecho hasta ahora porque en el fútbol lo que haces hoy mañana nadie se acuerda, hay que seguir trabajando día a día y en las facetas que tengo margen de mejora”

La familia.

“Mi familia siempre ha estado conmigo y lo viven de forma muy intensa y son una parte muy importante y es muy especial que estén conmigo. Me aconsejan que siga igual, que no cambie, porque todo esto ha costado mucho trabajo y tenemos que seguir así.

La cantera.

“Se puede confiar en la gente de la cantera porque tenemos ganas, queremos aprovechar las oportunidades que nos da el míster y el resultado se está viendo que es positivo”.