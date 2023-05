El Valencia CF - Real Madrid todavía colea. Sobre todo en el entorno madridista. Los de Baraja se impusieron a los de Ancelotti en un partido en el que fueron superiores sobre el césped y el marcador hizo justicia. Lo mejor fue el resultado y lo peor, la actitud de una pequeña minoría de valencianistas que insultaron a Vinicius con comentarios racistas.

En cualquier caso y antes de ser expulsado, el delantero brasileño se llevó todos los focos nacionales e internacionales por su pésimo comportamiento sobre el césped. Thierry primero y Foulquier después secaron a Vinicius, que estuvo desquiciado todo el encuentro al no ser capaz de mostrar su mejor versión. Piscinazos y protestas continuas quedaron impunes para un De Burgos Bengoetxea que no es partidario de interrumpir el juego en exceso y tiende a perdonar cartulinas por actuaciones similares.

En el tiempo añadido se produjo lo peor de lo ocurrido, parándose el encuentro tras una tangana que terminó con la expulsión de Vinicius tras ir a por Yunus primero y terminar agrediendo a Hugo Duro después. La expulsión no admite discusión y el acta recoge lo ocurrido de manera que deja claro lo ocurrido: "De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José, fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido".

¿Grave sanción o vista gorda para Vinicius?

¿Cuántos partidos le van a caer a Vinicius tras su expulsión? Pues depende. Si se toma como agresión la agresión y según el Código Disciplinario de la RFEF, la sanción debe suponer un mínimo de 4 partidos, pudiendo alcanzar la docena. Si no se considera la agresión como agresión, será de tres o menos.

En el acta no se recogieron otras escenas que le podrían costar varios partidos de sanción extra, como son las provocaciones a la grada al retirarse del campo o los insultos. Tampoco quiso recoger en el acta De Burgos Bengoetxea las ocasiones en las que se dirigió a él aplaudiéndole de manera llamativa y burlona. Precisamente esto tiene una jurisprudencia muy clara que apunta a dos partidos de sanción añadidos. En los últimos años hemos visto ejemplos como las sanciones a Fran Mérida, Simeone, Chema o el propio Ancelotti.

En resumen, con la ley en la mano, Vinicius debería enfrentarse a una sanción mínima de 6 encuentros. ¿Habrá trato de favor para el delantero del Real Madrid?