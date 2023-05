Pere Fuset, concejal del Ayuntamiento de València y portavoz de Compromís, dejó clara en declaraciones a SUPER la postura de su partido sobre el caso Vinícius: "Antiracismo sí, siempre. Antivalencianismo no, nunca".

El edil lamenta que se esté agrupando a todo el valencianismo por los incidentes: "Señalar desde Madrid a la afición valencianista como responsable de algo de lo que sólo es culpable un pequeño grupo es absolutamente injusto y además es desviar la atención de una asignatura pendiente en todos los campos de España, que es apartar a esos grupos de extrema derecha que con sus cánticos homófobos, racistas o machistas avergüenzan a toda la afición".

Fuset, además, tiene claro que la inmensa mayoría de los seguidores del equipo de Mestalla condenan estos comportamientos: "Yo estoy convencido de que el conjunto de la afición valencianista está muy harta de estos grupos, que son absolutamente minoritarios y no debemos permitir que manchen el buen nombre de la afición y de la ciudad de València. Por eso creemos que la justicia tiene que ser justa y no se puede apartar la mirada cuando esta realidad se da en otros estadios. No se pueden practicar desde el palco del Bernabéu lecciones morales cuando esto está ocurriendo en demasiados sitios".

Sobre el cierre de la Grada Mario Kempes, desde el total apoyo a combatir el racismo, duda de que sea la medida correcta: "Si esto sirve para ponerle coto a este fenómeno que pasa demasiado frecuentemente en los estadios, bienvenido sea. Pero sospechamos que se está aprovechando el comportamiento de una parte muy minoritaria y que cuenta con el total rechazo de la afición valencianista para manchar la ciudad. Y eso es lo que no podemos permitir".

Por último, dejó claro que los ataques a València desvían la atención: "Todo el tiempo que se dedica a atacar a la ciudad de València por culpa de un pequeño grupo se está perdiendo para ver cuál es el verdadero problema, que es la presencia de determinados grupos en demasiados campos de España. No es un problema de València: es un problema del fútbol y lo que no podemos permitir es que se utilice para hacer antivalencianismo. Como decía antes: antiracismo sí, siempre, todo el del mundo, pero esto no puede ser la excusa para hacer valencianismo".