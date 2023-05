Los planes de Joan Ribó, candidato de Compromís, pasan por diferenciar el deporte de élite del deporte "en general", una parte prioritaria. Y envía otro mensaje a Peter Lim.

¿Cuáles son sus proyectos deportivos para la ciudad?

Se tiende a confundir el deporte de élite y de masas con el deporte en general, pero solo es una parte y no la prioritaria. Compromís entiende y aprecia el deporte como una herramienta educativa, inclusiva y saludable, que puede contribuir al desarrollo de la ciudad y a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Es por ello que la apuesta más firme es por el deporte de base y por la promoción de la práctica deportiva en todas las edades y condiciones físicas. Por supuesto, también queremos seguir creciendo como una ciudad referente en la organización de eventos deportivos populares y de élite, ya sea un maratón, una competición europea de baloncesto o una competición mundial de hockey, ya sean decenas de carreras populares o competiciones de aficionados y aficionadas al rugby o a deportes náuticos, y también a grandes citas que esperamos en este próximo mandato como los Gay Games, en los que el deporte y la diversidad como patrimonio serán valores por los que nos reconocerán en el mundo entero, siempre que el gobierno municipal siga siendo el que hasta ahora, evidentemente.

¿Cuál es su plan estratégico y rector para la Fundación Deportiva Municipal?

El Plan Rector que en breve ha de estar listo marcará el camino a seguir para los próximos 10 años. En Compromís tenemos muy claro que con ese plan se debe llegar al mayor número posible de familias de València. Priorizamos las instalaciones de proximidad, las de barrio, las que utilizan diariamente miles de personas. Queremos que se aprovechen los pequeños espacios urbanos disponibles en los barrios para seguir potenciando instalaciones en las que jugar a baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano… La línea marcada también ha de potenciar el deporte autóctono y el deporte minoritario y las escuelas deportivas han de servir para llegar a cada rincón de la ciudad. Además, plantearemos una campaña de sensibilización para la práctica del deporte por parte de las personas mayores, con información en los centros de salud de la oferta deportiva municipal y la implementación de la ‘receta deportiva’. También pondremos en valor los deportes poco conocidos o practicados, para que la gente joven y adulta los conozca y pueda iniciarse en su práctica. Hablamos de disciplinas como el rugby o el hockey pero también de natación con aletas, apnea o waterpolo, por ejemplo.

¿Qué tienen previsto para fomentar el deporte popular, de base y en los barrios?

Tenemos por ejemplo el plan ‘L’Escola, de bat a bat’ para abrir por completo las instalaciones deportivas y que puedan ser utilizadas por la red asociativa de cada barrio fuera del horario escolar (asociaciones vecinales y culturales, clubes deportivos, colectivos juveniles…). Además, queremos promocionar los programas de fomento del deporte basado en la no violencia y en el juego limpio, así como un plan de mantenimiento intensivo de las zonas deportivas al aire libre para facilitar que en los barrios las vecinas y los vecinos tengan opciones óptimas a su disposición.

¿Qué tipo de eventos deportivos son, bajo su prisma, los más convenientes para la proyección de València?

Lo mejor para València es lo mejor para sus ciudadanos y ciudadanas. Lejos quedan afortunadamente los tiempos en los que otras opciones políticas apostaban por darle cientos de millones a grandes magnates y descuidaban todas y cada una de las instalaciones que tenían los vecinos y vecinas a su alcance.

La combinación necesaria en los eventos que entendemos necesarios, se ejemplifica a la perfección, por ejemplo, con el programa ‘Deportes en el barrio’, que se celebra la víspera de cada carrera del circuito de carreras populares para promocionar el deporte y al mismo tiempo, con la celebración de grandes acontecimientos como el maratón y, en 2026, los Gay Games.

Benicalap es uno de los barrios de los que más se habla cuando se menciona al Valencia CF. ¿Cuáles son sus planes respecto al Viejo y el Nuevo Mestalla y cuál su postura de cara a la actual propiedad del club?

Son tres temas diferentes y muy importantes: Benicalap, los dos estadios y la gestión de los actuales propietarios. Lo más importante ahora mismo para decenas de miles de personas es la gestión nefasta de la propiedad que es indefendible desde un punto de vista deportivo, social e institucional. En Compromís lo hemos tenido muy claro y así lo hemos defendido en el Congreso. Era necesario que la nueva Ley del Deporte contemplara una serie de medidas, que propusimos desde Compromís, para avanzar en la democratización de los clubes. En cuanto a Benicalap, nuestro posicionamiento es muy claro: hay una deuda con los vecinos y vecinas de ese barrio y es inasumible que tantos años después los máximos accionistas del Valencia no la hayan saldado. El polideportivo forma parte de la compensación por tener esos terrenos y en ningún caso esos vecinos y vecinas deben pagar la desgana, la falta de compromiso o los regateos de Meriton. Benicalap ha de tener el polideportivo que merece y el aumento de precios no lo han de pagar los vecinos sino quienes no lo han ejecutado cuando debían. En cuanto a los dos estadios, el planteamiento es muy sencillo: si quieren acabar el estadio de Corts Valencianes tienen sobre la mesa un convenio que solo tienen que firmar. Ese convenio plantea todas las cuestiones urbanísticas necesarias para poderlo llevar a cabo con plenas garantías y estableciendo qué ocurre si no se cumple algo de lo pactado, algo necesario puesto que venimos de un histórico de incumplimientos y porque además hablamos de una administración pública que ha de velar en primera instancia por el interés general.

¿Se plantearían un escenario en el que se pueda sustituir al promotor del Nuevo Mestalla o asumirían algún tipo de compromiso para terminarlo?

Nos planteamos un escenario en el que la propiedad del Valencia se quedará sin excusas este próximo domingo. Se han negado a firmar un convenio totalmente asumible y han jugado con los tiempos electorales esperando probablemente que gobierne algún partido que sea más amigos de los negocios que ya llevaron al Valencia a la situación actual. Sabemos que hay quien se siente más cómodo con los Camps, Olivas, Blasco o Aurelio, pero la realidad será la que marque la ciudadanía y entonces veremos quién quiere acabar el estadio y quién no. Sin duda, el futuro de esa construcción pasa por el convenio que ya lleva meses sobre la mesa.

¿Cómo de importante es para la ciudad tener al Valencia CF y el Levante en Primera División y qué espacio ocupa en sus planes la construcción de la Ciudad Deportiva de Nazaret?

Es importantísimo porque son dos embajadores de nuestra ciudad y por historia, por cultura deportiva, por arraigo y movilización social son dos referentes del día a día. Instalaciones como las que antes mencionábamos del Valencia o la nueva Ciudad Deportiva del Levante son catalizadoras de la actividad deportiva pero también económica en los barrios y por eso consideramos fundamental que se lleven a cabo, porque entendemos que ayudarán y mucho. Concretamente la Ciudad Deportiva de Natzaret ha sido un proyecto que ha contado desde el primer segundo con el impulso del alcalde para, a la vez que se refuerza el arraigo del Levante con su histórica relación con Els Poblats Marítims, al mismo tiempo se avance en la dignificación integral que planteamos para un barrio, Natzaret, con el que la ciudad está en deuda desde hace décadas. Esa Ciudad Deportiva y todo el proyecto del Parque de Desembocadura permitirán avanzar a un barrio que es tan importante como el resto y que durante décadas ha estado olvidado.

El crecimiento de la ciudad es global también en deporte femenino hasta el punto de ser una de sus banderas. ¿Cuál es su enfoque?

No es que aparezca el deporte femenino y ahora haya que hacerle caso, es que sin deporte femenino no hay deporte. La práctica deportiva ha de ser para todos y para todas y en ningún caso puede ser algo exclusivo de una parte de la población. Por ello organizaremos jornadas de deporte femenino en las que se ponga en valor a las profesionales y ciertas modalidades deportivas. Además, planteamos la creación del sello ‘València, capital del deporte femenino’ y continuaremos con las gestiones para atraer y ser sede de diferentes competiciones deportivas internacionales femeninas para situar la ciudad como referente en esos campeonatos. Queremos también implantar un servicio de atención ante el abuso y el acoso sexual por razón de género en el deporte en nuestra ciudad para erradicar comportamientos medievales que no caben en una sociedad avanzada del siglo XXI.

¿Qué planes tienen para la celebración de los Gay Games?

El primer gran plan es que efectivamente se celebren, porque sabemos que hay una amenaza real contra una gran parte de la población, que es que gobierne el PP con sus socios del odio a las personas LGTBI, a las mujeres, a las personas migrantes… Por eso el primer objetivo ha de ser que se celebren, porque significará que en la ciudad hay un gobierno democrático y honrado que respeta a todos sus vecinos y vecinas y que está capacitado para abrir la ciudad a todas las personas que vengan a participar en esos Gay Games. Queremos que esa cita histórica vaya acompañada por la puesta en marcha de un programa municipal de integración social de deportistas LGTBI+ migrantes, que por supuesto seguirá en funcionamiento más allá de la duración de este evento deportivo. También entendemos que es fundamental una campaña por la diversidad y contra la LGTBIfobia aprovechando el marco de los Gay Games y ante el incremento de los discursos de odio por parte de los socios del Partido Popular.

¿Qué valor le dan al turismo deportivo?

Es una oportunidad más que cabe valorar y gestionar con rigor. Si hablamos de turismo de sol y plaza, de turismo rural, de turismo de congresos o de turismo cultural con fiestas como las Fallas, también podemos hablar de un fenómeno que en nuestra ciudad ha ido creciendo al tiempo que iban popularizándose y consolidándose citas deportivas de máximo nivel en disciplinas como el atletismo, donde València ya es un referente mundial, como de baloncesto, fútbol, ciclismo, deportes náuticos…

¿Qué incluyen sus planes de infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y/o adecuación en su caso como ha ocurrido recientemente con los casos de los problemas recientes con las piscinas?

Partimos de la base de haber duplicado las inversiones para que las instalaciones de la ciudad sean más y mejores, con un mantenimiento mucho mejor, porque consideramos que es una cuestión fundamental. Por ello queremos seguir en esa línea con un plan de mantenimiento intensivo de las zonas deportivas al aire libre. Además, otro factor fundamental es que sean instalaciones accesibles para cualquier persona, también las mayores o las que tienen movilidad reducida o diversidad funcional. Crearemos nuevas zonas de calistenia, instalaremos nuevos elementos biosaludables e impulsaremos el Espacio Miramar en la entrada por el noreste de la ciudad para destinarlo a actividades deportivas y culturas urbanas con perspectiva inclusiva, tal y como se ha ido desarrollando en el primer año y como queremos que siga avanzando. La adaptación del skatepark del Jardín del Turia para adaptarlo a personas con diversidad funcional es otro ejemplo. Contamos con un nuevo campo de fútbol en Benicalap y un polideportivo con piscina en Sant Isidre, se ha renovado el césped artificial de cinco campos y se han mejorado la iluminación en Sant Marcel·lí, la cubierta de la piscina de Abastos y el frontón de Natzaret. En los próximos años realizaremos el Plan Estratégico de Infraestructuras deportivas para radiografiar las necesidades de ampliación y mejora de cada una de ellas. Además, construiremos dos nuevas piscinas de verano en Orriols y en la confluencia de los barrios de En Corts y Na Rovella. Además, recuperaremos la de la Marina. En la gestión de las piscinas de verano incluiremos la gratuidad de la entrada para las familias en situación de vulnerabilidad y, durante las olas de calor, para toda la población.

¿Cómo piensan favorecer el asociacionismo deportivo?

Una de las medidas que proponemos es la creación de la XarxaEsportValència, una red que implicará a clubs y entidades deportivas de la ciudad para la cesión de espacios municipales que les permitan desarrollar su actividad y también para organizar talleres y charlas que los acerque a la ciudadanía, que podrán conocerlos e iniciarse a través de ellos en la práctica de diferentes modalidades deportivas. Además, queremos impulsar la creación del Manual de Gestión para Entidades y Asociaciones Deportivas de Base.

¿Qué papel juega en su programa el deporte escolar?

Un papel fundamental. Con el plan ‘L’Escola de bat a bat’ tenemos la convicción de que muchas entidades y asociaciones de todo tipo podrán utilizar las instalaciones escolares fuera del horario lectivo. Y más allá de las instalaciones, para la propia comunidad educativa proponemos impulsar los programas ‘Aula Ciclista’ y ‘El Deporte en la Escuela’. También queremos fomentar las actividades extraescolares de forma transversal con una oferta que incluye idiomas o música pero también el deporte.