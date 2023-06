El Valencia CF tiene que hacer prácticamente un equipo nuevo para la próxima campaña. En el centro del campo apenas Hugo Guillamón, Javi Guerra y André Almeida empezarán la próxima campaña salvo sorpresa. En los extremos solo queda Samu Castillejo, quien podría salir teniendo en cuenta además que la química entre el malagueño y Baraja no es total y por otra parte está la delantera, donde el equipo tendría que fichar no solo un titular, sino también un ‘9’ suplente de suficientes garantías. En definitiva, la realidad del Valencia es evidente y quedan dos meses y medio para que el mercado de la 2023/24 baje la persiana.

En el centro del campo la situación es más que preocupante. Con muchas necesidades y una economía de ‘guerra’, el Valencia CF tiene en estos momentos a tres jugadores como los centrocampistas que, salvo sorpresa, arrancarán la 2023/24, lo que obligaría a acudir al mercado a por mínimo otros tres. Hugo Guillamón, Javi Guerra y André Almeida son el ‘triplete’ que aparece en esa parcela mientras que Yunus Musah haría las maletas. El estadounidense es uno de los pocos que, a pesar de su mala segunda parte de la temporada, tiene cierto cartel en la Premier League, y aunque el Valencia vería con buenos ojos su salida por una buena cantidad de dinero, la realidad es que conforme avance el verano su precio bajará y Meriton ya ha ‘regalado’ a otros futbolistas en el pasado. Mientras, Nico González e Ilaix Moriba, dos casos muy distintos, volverán a partir del 30 de junio a sus respectivos equipos aunque en ambos casos se espera que abandonen Barcelona y Leipzig en busca de nuevos retos. También en calidad de cedido.

La delantera

En la delantera la situación es todavía más dramática. Marcos André saldrá ya que no se cuenta con él. Más allá incluso de lesiones, el jugador no se ha aclimatado y ahora podría irse por una cantidad muy inferior a la invertida en su día o cedido. Por su parte, con Hugo Duro existe la incógnita de saber si seguirá o no y en qué rol. Por último está Edinson Cavani. El uruguayo cobra una ficha muy importante y el 31 de diciembre de 2022 marcó su último gol en LaLiga Santander con el Valencia. Demasiado tiempo ocupando un espacio tan amplio con un salario que no es acorde al rendimiento demostrado. Con todo eso, el Valencia debe firmar gol (la parte más complicada de cualquier planificación) y lo hace en un verano en el que de nuevo Peter Lim no hará demasiados esfuerzos.

La banda

Si Cavani es el tercer máximo goleador del equipo, a pesar de su horrible 2023, Samuel Lino y Justin Kluivert son los dos que más han anotado con un total de 6. No son demasiados pero eso demuestra que en los extremos también aparece otro problema enorme ya que los dos estaban cedidos y han vuelto a Atlético de Madrid y Roma respectivamente. De esta manera, los tres jugadores con más gol se marcharían y a eso hay que sumarle un cuarto, Samu Castillejo, también extremo, que no tiene la continuidad garantizada. Desde la llegada de Rubén Baraja perdió protagonismo y Diego López se ha convertido en estos momentos en el extremo más titular de cara a la 23/24.

Además, la idea es fichar un central titular si sale Gabriel Paulista o Mouctar Diakhaby. Si venden a Giorgi Mamardashvili habrá que fichar un portero.