Vinícius Jr. tenía que declarar este martes en el juicio por los insultos racistas recibidos por parte de unos aficionados en Mestalla, pero ha pedido que le aplacen la comparecencia. Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Superdeporte, tenía incluso la posibilidad de realizar esta declaración desde Miami, su lugar de vacaciones, pero ni siquiera ha pedido hacerlo.

El juicio está en marcha desde la semana pasada, cuando los acusados de vertir estos insultos contra él declararon ante la jueza y dos de ellos reconocieron los gestos y señalaron la actitud provocativa del brasileño durante todo el encuentro. Este martes era el turno del futbolista, pero no quiere hacerlo al encontrarse de vacaciones.

El Real Madrid, que hasta entonces no se había personado en la causa, lo ha hecho este lunes para pedir que su jugador declarase más tarde. El escenario que se abre ahora es que la jueza ha de tomar la decisión de permitírselo o no. En principio la jueza ha aceptado el aplzamiento, pero en el caso de que no declarase en la segunda fecha se archivaría la causa dado que la declaración de Vinícius es imprescindible.

Cabe reseñar que el jugador tenía la posibilidad de declarar desde el juzgado de residencia en el que se encuentra y también podía pedir hacerlo desde el domicilio en el que se esté hospedado en este momento, pero tampoco ha conisderado oportuno solicitarlo.