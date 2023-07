El Valencia CF necesita gol. Esa fue una de las consignas que quedaron muy claras a lo largo de la temporada anterior. La plantilla se quedó muy pronto sin pólvora y sobrevivía gracias a los chispazos de Justin Kluivert y Lino, que terminaron siendo los máximos goleadores del curso. La irrupción relámpago de los canteranos también dio oxígeno en forma de tantos: Entre Javi Guerra (1), Alberto Marí (1) y sobre todo Diego López (3) sumaron cinco dianas clave.

El objetivo principal de la pretemporada es encontrar un remedio para evitar que el equipo vuelva a coquetear con el descenso en liga. Para ello el club sabe que está obligado a reforzar la delantera, tanto la posición de ‘9’ como las bandas. Sobre todo porque Kluivert y Lino ya no están. En ese escenario ya se está moviendo el área deportiva, que tiene a Sergi Canós en el punto de mira como una operación con síntomas de que se puede cerrar con relativa facilidad. Amallah, del Valladolid, también es una opción. El marroquí no es un extremo puro y ni mucho menos un ‘9’, pero es un futbolista de corte ofensivo que se mueve como pez en el agua en zona de tres cuartos.

Aún así el abanico de posibilidades es más amplio. Y algunas giran en torno al puesto de delantero centro. Ninguno de los ‘9’ que tiene Rubén Baraja viene de hacer una temporada ilusionante. Entre los tres solo marcaron siete goles: cinco Cavani, uno Hugo Duro y uno Marcos André. Posibilidades de que salgan los tres existen, el Valencia no cierra la puerta. Sin embargo Baraja sabe que es complicado que los tres hagan las maletas en un mismo mercado.

Opción Toni Martínez

En este contexto aparece Toni Martínez. El delantero, actualmente en el Porto, se ha convertido en una opción real cuando hace pocas semanas no lo era. Real pero muy complicada. Y es que se tendrían que dar muchas condiciones para que el español vistiera de blanquinegro en la temporada 2023/24. Tanto en do Dragao como en Mestalla.

El cuadro luso está a la espera de resolver la encrucijada que se le ha creado en la delantera: con la llegada de Fran Navarro en ‘stand by’, el Porto podría verse con demasiados nombres para la zona de ataque si no consigue dar salida a Taremi, que es ahora mismo el atacante con más papeletas de salir del club. El iraní tiene 31 años y termina contrato en 2024. Su situación contractual impide que los clubes que quieran ficharlo lleguen a las pretensiones económicas del Porto. Además Taremi quiere jugar Champions y por eso ha rechazado ofertas de Arabia y del Everton. Si no resuelve ese rompecabezas quien avanzaría hacia la rampa de salida podría ser Toni Martínez y entonces el Valencia podría a optar a un futbolista que, en condiciones normales, no podría optar en el contexto actual.

En València las condiciones que se tienen que dar es que avance la operación salida, también en clave delantera. Solo así el Valencia podría abordar la operación. Aún así, hay que tener claro que si el Valencia saca a sus delanteros Toni no sería la única solución, básicamente porque el Valencia necesitaría sustitutos inmediatos y la posibilidad de Toni, si avanza, lo haría con previsión de resolverse a final del mercado. La intención del Porto no es sacarlo, pero si no resuelve su problema en la delantera podría ceder.