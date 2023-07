Yunus Musah se ha metido en otro charco en medio de la incertidumbre por su futuro. El futbolista del Valencia se ha vestido la camiseta del Arsenal en su visita a la EPP Academy (Elite Player Performance), tal y como han mostrado las cuentas oficiales del propio centro de entrenamiento.

El gesto no ha gustado al valencianismo al considerarlo una falta de respeto a la entidad de Mestalla y seguro que tampoco sienta bien a las aficiones de otros dos equipos londinenses que están interesados en su fichaje: West Ham y Fulham.

Musah ya tuvo que emitir un comunicado hace dos semanas asegurando que sus palabras en 'The Guardian' sobre el caso Vinícius "pueden haber sido malinterpretadas" por parte de los aficionados valencianistas. El estadounidense no defendió a Mestalla y la política contra el racismo del club: "Fue triste ver cómo el estadio cantaba a su máximo volumen contra alguien que había recibido insultos racistas. El estadio estaba a la máxima potencia que yo he oído. No puedo imaginar cómo se tiene que haber sentido Vinicius", dijo.