Meriton no destaca precisamente por haber protagonizado grandes operaciones en el mercado desde su desembarco en València en el año 2014. Durante estos nueve años, especialmente en el último lustro, el Valencia CF ha dado salida a los jugadores más importantes de la plantilla, en la mayoría de casos con la sensación de que el precio de venta debería haber sido mayor. Además, el montante ingresado casi no ha sido reutilizado para reforzar la plantilla, si no para tratar de cuadrar unas cuentas que, a día de hoy, siguen sin estar saneadas al cien por cien.

Que la calidad de las ventas ha caído en picado es una realidad. Hace varios años el Valencia podía incluso gozar de un cartel de ‘buen vendedor’. Operaciones como las de Otamendi al Manchester City, por 48 millones de euros, Mustafi al Arsenal, por 41, o Cancelo a la Juventus por 40 nutrieron de sobremanera las arcas. Sobre todo porque todos los casos mencionados son jugadores que costaron mucho menos, por lo que las ganancias fueron considerables. Algo similar ocurrió con André Gomes, a cuarta venta más cara de la era Meriton, aunque en menor grado. El luso costó 20 millones de euros y en 2016 hizo las maletas rumbo a Barcelona por 37. La Premier League reaparece en la subasta por Yunus Musah Conforme desciende la lista aparecen nombres que cuyas ventas no contentaron tanto al valencianismo. Una de ellas la de Ferran Torres. El de Foios no necesitaba alcanzar ninguna cifra específica para estar amortizado porque es un futbolista crecido en la Academia. Sin embargo, los 33 millones y medio de euros que desembolsó el Manchester City en 2020 parecían insuficientes para el cartel que en ese momento ostentaba el canterano. Cabe recordar que Ferran, con apenas 20 años se echó a todo un Valencia a la espalda en varios tramos de la temporada. Era considerado una de las mayores perlas europeas y, teniendo en cuenta el músculo económico de los equipos Premier, sobre todo en el caso del City, el precio podría haber sido superior. En sexta posición de la lista de ventas más caras de Meriton aparece una muy reciente. Guedes se marchó el pasado verano por 30 millones de euros fijos rumbo al Wolves. Su caso fue uno de los culebrones del verano y durante algunas semnas se rumorearon cifras más altas que la que terminó cerrando el traspaso. De hecho el Valencia lo necesitaba si quería recuperara la inversión que hizo en 2018 cuando desembolsó 40 millones de euros al PSG. La temporada pasada el portugués fue la estrella absoluta del equipo de la capital del Turia, principal artífice de la tranquilidad en liga y de rozar el título de Copa del Rey que se escapó en la tanda de penaltis. También por 30 millones se marcharon Alcácer, en 2016 rumbo al Barça, y Rodrigo, en 2020 dirección al Leeds. Las dos fichas más ‘pesadas’ para la Operación Salida En los últimos puestos del ‘top 10’ aparecen los casos de Mathieu, por el que el Barça pagó 20 millones, y de Soler, otra operación muy reciente. De hecho el canterano comenzó LaLiga a las órdenes de Gattuso, pero en las últimas horas del mercado llegó una oferta del PSG que el club aceptó. 18 millones de euros. También parecen insuficientes teniendo en cuenta el liderazgo y las cifras que registró el centrocampista durante varios años en Mestalla. Yunus puede entrar en la lista Yunus Musah tiene muchas papeletas de convertirse en la primera venta del verano y con posibilidades de ‘robarle’ el décimo puesto de las mayores venas de Meriton. El Milan parece tener la delantera ahora mismo en la carrera por hacerse con sus servicios, aunque no hay oferta formal todavía. El Inter, que también mostró interés, no se ha caído aunque es menos probable. Y en las últimas horas se ha incorporado un nuevo rival. Se trata del Fulham inglés. Según ‘The Sun’, el cuadro londinense quiere al norteamericano y está dispuesto a ofrecer una cantidad que ronde los 20 millones de euros, que es, como mínimo, la cantidad que pretende sacar el Valencia CF.