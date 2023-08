Vuelve a pisar el césped de Mestalla uno de los entrenadores que más han dado de qué hablar en la afición del Valencia de los últimos 10 años, que ya es decir. Reprochado por no conseguir tocar metal con un equipo plagado de talento, y a la vez ensalzado por su regularidad a la hora de lograr el objetivo de clasificación para la Champions League, afianzando al Valencia en el segundo escalón del fútbol español por detrás de Real Madrid y Barcelona.

Unai Emery está situado como uno de los entrenadores españoles de más cartel en Europa, fruto de ello que el Aston Villa pagase los seis millones de su cláusula de rescisión para liberarle del Villarreal, y sumarse a su proyecto de Premier League. Un entrenador que en el Valencia dejó decisiones como la de desprenderse de Isco, que a la postre sería vendido al Real Madrid desde el Málaga por 30 millones de euros. Sin embargo, potenció a un jugador como Roberto Soldado, que esta misma semana anunció su retirada, o se sacó de la manga a Jordi Alba en la posición de lateral zurdo, y el resto es historia.

Volverá a los banquillos visitantes del templo de la Avenida de Suecia casi dos años después, cuando en la jornada 12 del campeonato de Liga se enfrentaba a un Valencia de Bordalás que había comenzado la Liga como un tiro. El resultado fue de 2-0 para los valencianistas, dejando para el recuerdo una imagen entre el técnico vasco y Gayà, que encendió a la grada de Mestalla, que volvió a entonar el «Corre la banda, Unai corre la banda». En un momento del duelo, cuando quedaban cerca de 10 minutos para su conclusión, el capitán blanquinegro pasó junto a la zona de banquillos visitante, y Emery le dijo algo que no le gustó al de Pedreguer, que rápidamente se revolvió para recriminarle al por aquel entonces técnico groguet. Con Parejo tratando de poner paz, la sangre no llegó al río finalmente y Emery se defendió en rueda de presa de esta forma: «Con Gayà no ha pasado nada. Lo que yo le estaba diciendo es que quería jugar más. Él ha aprovechado un poco. También le venía bien para que el partido se jugase», comentó.

Lo cierto es que en la mayoría de enfrentamientos de Emery con el Valencia se ha respirado un ambiente de tensión, tanto por los rivales con los que volvió a pisar Mestalla como por ciertos cruces en eliminatorias europeas, que en este caso han caído todas del lado del guipuzcoano.

Desde que dejase el Valencia en 2012, 15 han sido las ocasiones en que se han cruzado los caminos de ambos, con un balance de siete victorias para el de Hondarribia, seis triunfos para su exequipo, y dos empates. Cabe destacar que en tierras valencianistas, Unai tan solo ha conseguido llevarse el gato al agua en una ocasión. Con el Arsenal en la temporada 18/19 en las semifinales de Europa League ante Marcelino, en lo que fue una exhibición como hacía mucho que no se veía de una pareja de delanteros en una eliminatoria. Los ‘gunners’ sentenciaron la eliminatoria con un 2-4 en tierras valencianas, tras el 3-1 de la ida, en lo que fueron siete goles repartidos entre Aubameyang y Lacazette, en apenas siete disparos a puerta.

De recuerdo funesto para la afición, y que aún ocupa un doloroso hueco en el corazón de los valencianistas, sobre todo los más jóvenes, la otra semifinal de Europa League en la que convergieron los caminos de Valencia y Emery. En aquella temporada 13/14, previa a la compra de Peter Lim, y que dejó una victoria valencianista por 3-1 en la vuelta de la eliminatoria, pero que significó la eliminación con el gol de M’Bia en el último suspiro, y que desató la euforia de un Emery que no pudo reprimir sus ganas de recorrer la banda de Mestalla para celebrar el tanto.