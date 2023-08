Paulista vive siempre en el alambre entre ser un jugador intenso y tener unas revoluciones de más. Y más allá de su nivel deportivo, que es cuestionable, el hispanobrasileño cometió de nuevo un error al encararse con la grada de Mestalla durante el partido en una imagen que recogieron las cámaras de gol. En torno al minuto 80, el central escuchó algo de la grada y, con 0-2 en el marcador, se olvidó de seguir jugando y se marchó directo a dedicar una mirada desafiante a alguien sentado en las gradas.

El central del Valencia ya había estado más tenso de lo normal en el primer periodo cuando se montó una tángana en campo rival. Tras realizar una falta lanzó a un jugador del Aston Villa al suelo mientras el cuadro valencianista también estaba atacando, en una muestra más de que poco le importaba dónde estaba el balón y qué estaba pasando.

🚨 Paulista se encaró con la grada en medio del partido



📺 #PretemporadaEnGol pic.twitter.com/MO7LqeUdWB — GOL PLAY (@Gol) 5 de agosto de 2023

En el segundo tiempo fue más grave porque no fue con el rival sino con la grada. Esa que este sábado tuvo a más de 30.000 personas a pesar de un mercado de fichajes nefasto y que a menos de una semana de comenzas LaLiga apenas tiene a Pepelu como única cara nueva. Pero Paulista no entiende de enfados de la gente y, como se puede ver en las imágenes, se fue a encararse con los aficionados. La situación no fue a mayores y a los pocos segundos se dio media vuelta.