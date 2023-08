El Valencia afrontará salvo sorpresa los dos primeros partidos ligueros en casa sin público en la Grada de Animación. Por el contrario, el Espanyol sí tendrá el estadio al completo en su segunda jornada liguera de esta temporada a pesar de que alrededor de 500 personas saltaron al terreno de juego para pegar a los futbolistas del Barcelona que estaban celebrando el título sobre el césped del estadio. En el caso del Valencia además resulta más sangrante la situación tras ver cómo la entidad, en este caso, sí actuó rápido e identificó y tiró a los protagonistas de esos insultos de la grada. Al igual que sucedió con el caso Gayà, alguien trata de sentar precedente con el conjunto de Mestalla pero en casos posteriores las sanciones no son tan duras.

En este sentido, la crítica no es al propio cierre de la grada del Valencia de tres partidos después de esa sanción inicial de cinco. El gran problema es ver cómo en un caso muchísimo más grave, donde aficionados radicales saltan al terreno de juego para pegar a toda la plantilla del campeón de liga, la sanción se queda en una simple anécdota y en el caso valencianista casi se convirtió en cuestión de estado. Eso sí, el Valencia CF no se queda de brazos cruzados y sigue peleando porque sus aficionados, al completo, puedan entrar en la grada de Mestalla en el segundo y tercer partido, concretamente ante Las Palmas y Osasuna.

El Valencia en ese sentido pide la suspensión cautelar de los dos partidos que aún debe estar cerrada la Grada de Animación a la espera de la resolución al recurso que presentó ante el Contencioso Administrativo para tratar de anular esa resolución previa. El primero de esos partidos ya se cumplió precisamente ante el Espanyol, en la penúltima jornada de LaLiga Santander 2022/23.

El caso Gayà

Otro de los grandes ridículos que ha sufrido el Valencia en las últimas temporadas ha sido la sanción de cuatro partidos al gran capitán: José Luis Gayà. El lateral izquierdo realizó unas declaraciones tras el encuentro contra Osasuna, al igual que han realizado durante estos últimos años otros profesionales de la categoría, pero curiosamente Gayà es el único que ha recibido un castigo de este tipo. Es más, el Comité de Apelación decidió mantener los cuatro partidos de sanción que le puso al ‘14’. Curiosamente el Real Madrid fue otro de los clubes que salió beneficiado de un raje de uno de sus protagonistas y que se quedó sin castigo. En ese caso concreto, Carlo Ancelotti se atrevió incluso a asegurar que el colegiado había visto que no era penalti y que lo pitó por algún motivo. Esta es la frase: «si toca el balón con la mano podría haber una duda, pero simplemente no da el balón con la mano. Se lo han inventado», aseguró el técnico italiano después del duelo contra el Girona. Y como el caso del italiano, otros tantos que no han visto castigo alguno.