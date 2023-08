El Valencia afronta el inicio de temporada ante el Sevilla con unos problemas gravísimos en el ataque. Con Hugo Duro, Fran Pérez y Diego López como únicos jugadores que cuentan en estos momentos para Baraja en los extremos y la delantera, más allá de los futbolistas del Mestalla que pueden subir a aportar, el club está tratando de llamar a la puerta de distintos nueves y. el último de ellos es Martin Braithwaite, como ha adelantado el medio perico 'Lagradaonline' y puede confirmar Superdeporte. El jugador se declaró en rebeldía hace dos semanas, generó el enfado de la directiva blanquiazul y poco a poco ha ido entrando de nuevo en dinámica hasta ser titular incluso en el último amistoso.

La relación entre el club y el jugador no es la mejor posible y el delantero ya le ha hecho saber a la directiva que no quiere jugar en Segunda División. En ese sentido, el Valencia está atento a una posible salida aunque existen muchos problemas en la operación, entre ellos el salario del jugador danés. Por otra parte, y como ha apuntado el medio 'lagradaonline', la situación económica del Valencia es tan crítica que se habría planteado un trueque con Samu Castillejo, una operación que, visto lo visto este verano, no parece que vaya a ser nada sencilla, ya que el malagueño no vería con buenos ojos dar un paso atrás para jugar en Segunda División.

En cualquier caso, la realidad es que el Valencia está teniendo muchos problemas en cerrar la operación del delantero, como ha sucedido con el caso Rafa Mir. El exdelantero del Valencia ha realizado una buena pretemporada en el Sevilla a pesar de estar en la rampa de salida y ver con buenos ojos aterrizar en Mestalla siempre y cuando no tuviera sitio en Nervión. Sin embargo, la situación con En Nesyri, quien también podría salir, y los problemas del cuadro hispalense por firmar también a un delantero, han provocado que de momento la puerta de salida esté cerrada. Eso unido a que el Valencia nunca llegó a una oferta con el Sevilla, que tenía mayores exigencias económicas de las que estaba dispuesto a asumir el conjunto de Mestalla.

En cualquier caso, y a la espera de ver qué sucede con Braithwaite, el Valencia tiene en cuatro días el primer encuentro de la temporada contra el Sevilla precisamente en un choque al que llegará con una plantilla muy inferior a la que ya sufrió para mantener la categoría.