La pretemporada del Valencia parecía dibujar un 4-4-2 claro y la idea de Baraja era poder manejar ambas propuestas. La que se vio el curso pasado, el 4-3-3, con ese nuevo modelo. Pero los problemas han empezado a surgir y es que actualmente, el Pipo no tiene jugadores para ninguno de los dos. Con dos extremos sí se puede ir tirando y el trivote formado por Javi Guerra, Pepelu y Almeida, combinado con el luso yendo hacia delante y dibujando un trivote en algunos momentos y un segundo punta junto a Hugo Duro en otros. Pero contra el Aston Villa se vio que de esa forma va a costar y mucho.

El principal problema para Baraja es el mismo que han sufrido otros entrenadores en años anteriores. Si Bordalás pedía un ‘6’ a gritos y nunca llegó, en el caso del Pipo es que no tiene perfiles ofensivos para tratar de lograr superar a defensas rivales. Porque Fran Pérez estuvo a un gran nivel contra el Aston Villa y en pretemporada en general pero no debe tener toda la responsabilidad y sucede algo similar con Diego López, algo más apagado a pesar de su fantástica influencia hace tan solo unos meses. Con los dos desde le extremo, el Valencia saltó al terreno de juego contra el cuadro de Emery y la sensación era que tanto en 4-3-3 como en 4-4-2 los dos necesitaban socios. Son autosuficientes depende del contexto, pero necesitan de más aliados y es que el Valencia, con falta de calidad en general, debe ser algo este curso por apoyo colectivo y no por individualidades. Principalmente porque aunque Almeida flote por dentro acompañando al nueve, con Hugo Duro como único ‘9’, el Valencia tiene demasiadas carencias.

Otro problema sin Alberto Marí

Con la lesión de Alberto Marí además todos los problemas se han hecho aún más graves. En cualquier caso, si el Valencia fichara extremos, Diego López puede ser delantero en un 4-4-2 y además cuanto más cerca esté del área más cerca estará el Valencia del gol. Pero parece que antes del duelo ante el Sevilla no llegarán esos dos extremos que necesita la entidad de Mestalla.