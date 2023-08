La Lazio ha fijado sus ojos en Hugo Guillamón. El defensor valenciano, que ha sido clave en las inferiores de la selección pero está viendo como disminuye su protagonismo en Mestalla, es un perfil que encaja en la Lazio de Mauricio Sarri y Guillamón se encuentra en la lista de posibles refuerzos para el centro del campo de los italianos. El VCF, por su parte, tasa al jugador en una cifra alrededor de 15 millones de euros y no venderá al futbolista por menos de esta cantidad. No obstante, todavía no hay ninguna oferta formal, pues la Lazio no ha dado todavía ese paso, según 'Il Messaggero'.

Los italianos han perdido en este mercado a su pieza angular en el centro del campo: Milinkovic-Savic. El serbio, que ha marchado al fútbol saudí, ha dejado un gran hueco en el esquema de Sarri y los 'blanquicelestes' se mueven en el mercado para reforzar su medular. Además de Hugo Guillamón, también se han fijado en Samuele Ricci, jugador de 21 años fijo en las inferiores de la Selección Italiana. Los del Stadio Olimpico de Roma quieren fichajes en el mediocampo antes de que arranque la Serie A, que será la semana que viene. Tras lo visto en el primer partido en el Sánchez Pizjuan, el mediocentro parece haber quedado relegado a un tercer escalón en el esquema de Rubén Baraja, pues ha pasado de erigirse como una de las piezas importantes en la columna vertebral del equipo en las pasadas temporadas a no ser ni una de las primeras opciones como reemplazo para el ‘Pipo’, que fue el técnico que confió en Javi Guerra y es uno de los principales culpables de su gran irrupción. El de Gilet se sumó a la lista de alternativas para la parcela del mediocampo desde el pasado 16 de abril y, Guillamón, se vio eclipsado por el canterano y por las actuaciones de un Nico González que completó un buen final de temporada 2022/23. A partir de ese encuentro ante el Sevilla, a pesar de haber ido convocado en los últimos diez partidos de competición doméstica, Hugo ha completado la friolera de siete minutos, correspondientes a la última jornada liguera ante el Real Betis. Además, esta situación también ha influido de manera importante en su papel con la Selección Española. El mundial, un punto de inflexión Fruto de sus buenas cualidades y de lo mostrado hasa la fecha, Luis Enrique decidió contar con Hugo Guillamón para su convocatoria final correspondiente al Mundial de Qatar de 2022. El valenciano, que ha sido un efectivo clave en todas las categorías inferiores del combinado español, había debutado con ‘Lucho’ de manera oficial en la UEFA Nations League, pero no tuvo la misma suerte en el Mundial. Tras unas semanas de sensaciones no tan buenas respecto a minutos en el Valencia CF, el valencianista recibió la llamada de Luis Enrique, algo que llegaba en el momento ideal para reforzar su confianza y volver a mostrar su mejor versión. Lejos de concordar con la realidad, el canterano no obtuvo minutos en la máxima competición futbolística a niel global y, tras su vuelta, tardó cuatro partidos en llegar su primera suplencia en La Liga. Ahora, puede ser buen momento para buscar minutos, algo clave para volver a su mejor versión, que encantó a la afición de Mestalla.