El ‘culebrón Sergi Canós’ está muy cerca de llegar a su final. Después de más de un mes de mercado con la operación paralizada y el futbolista esperando, la paciencia del futbolista de Nules se ha ido consumiendo y tiene la opción de firmar por el Deportivo Alavés en los próximos días si el conjunto de Mestalla no ejecuta un movimiento creíble y rápido. El conjunto babazorro entró en la puja y todos los términos ya están acordados entre clubes y con el jugador, pero si una vez consumada la salida de Uros Racic al Sassuolo los valencianistas pasan a la acción, las opciones de que acabe vistiendo de blanquinegro son todavía muy altas. Lim ya no tiene excusa para no acometer una operación que lleva todo el verano paralizada y con el jugador esperando.

El Brentford ha solicitado en todo momento una cifra muy baja (alrededor de 250.000 euros) para su traspaso dado que finaliza contrato y no querían ponerle demasiadas trabas después de siete años jugando para el club y habiendo sido un hombre clave en episodios históricos como el ascenso a la Premier League. Hasta la fecha el Valencia no ha llegado, algo que el Alavés sí está dispuesto a hacer. Los valencianistas, en todo caso, le comunicaron que lo pagarían una vez recibieran luz verde de Lim, algo que en principio sucederá ahora que el serbio pondrá camino a italia por una pequeña cantidad. Durante todo este capítulo del mercado, el conjunto de Mestalla ha ido lanzando mensajes al entorno de Canós para asegurarle que le iban a fichar, pero el paso de los acontecimientos ha debilitado mucho la palabra del club. Primero le dijeron que la salida de Edinson Cavani desloquearía el asunto y se produjo, pero no hubo novedad, y posteriormente que la clave estaba en el adiós de Samu Castillejo. Puede ser que la llave sea Racic, aunque con Lim todo es posible después de ver cómo ha gestionado el mercado y cómo ha bloqueado llegadas que estaban listas para cerrarse. Urgen los fichajes Quedan apenas dos semanas de mercado e independientemente de lograr que todas ellas se produzcan, la realidad es que el entrenador hizo una serie de descartes que sumados a las salidas de los cedidos y las ventas dibujan una plantilla que necesita reforzarse porque tiene demarcaciones francamente cojas. Especialmente grave es el agujero en la delantera, en la que solamente está Hugo Duro después de la lesión de Alberto Marí -Marcos André no entra en los planes del Pipo- u en las bandas, en las que solamente están Diego López y Fran Pérez como integrantes del primer equipo, dos futbolistas que estaban en Segunda RFEF hace un año, y el resto de efectivos tienen todavía ficha del filial. El bloqueo de Lim es un lastre competitivo y empieza a tumbar ya hasta las operaciones más sencillas para reforzar al equipo. Uros Racic se marcha al Sassuolo La salida de Racic Tras más de un mes de mercado de fichajes y sabiendo desde que regresó al trabajo que era uno de los descartes de Rubén Baraja, el centrocampista serbio debía elegir entre las ofertas que le fueran llegando a fin de encontrar acomodo lejos de Mestalla. Finalmente será jugador del Sassuolo de la Serie A, tal y como avanzó Héctor Gómez. El combinado italiano era uno de los equipos que le pretendría y finalmente Racic se ha decantado por vestir la camiseta del equipo dirigido por Alessio Dionisi,