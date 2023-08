«Se puede comprar y vender en paralelo». Parece que haya dicho una obviedad. De hecho la he dicho. Pero a a Peter Lim no le entra en la cabeza una premisa tan sencilla. El bloqueo que le ha hecho a los fichajes es un bochorno, una zancadilla a su propio club y además es un sinsentido lo mires por dónde lo mires. Porque por mucho que el Valencia saque o no a Samu Castillejo y Marcos André, que son descartes del Pipo, va a seguir necesitando mínimo dos extremos y un delantero. Son fichajes impepinables, no hay compás de espera posible, se han de hacer sí o sí.

Y si el club ya los tiene seleccionados y además vienen en unas condiciones tan asequibles está obligado a ejecutar las operaciones. Hoy mejor que mañana, que seguirá teniendo tiempo para soltar el lastre, pero al menos Rubén Baraja podrá trabajar con algo más de recursos y garantías. Que acaben ya con esta pantomina que los nombres elegidos van a empezar a caerse.