El fichaje de Sergi Canós por el Valencia CF puede estar viviendo sus horas finales. Después de más de dos meses esperando a que el combinado de Mestalla se decidiese a acometer la operación, parece que la salida de Uros Racic con destino al Sassuolo va a ser la nota que desencadene los movimientos necesarios para su fichaje. Desde la entidad se trabaja para que esta operación se cierre en las próximas horas y se formalice el acuerdo con el Brentford, que debe validar todavía el acuerdo con los valencianistas para cerrar el fichaje.

Canós dio el ‘sí’ al Valencia en el mes de junio y desde entonces lleva esperando que se desbloquee el asunto. Lim impuso un bloqueo al club con los fichajes y al de Nules se le trasladó que todo iría adelante cuando saliera Cavani, pero no sucedió. Más tarde que la clave era la salida de Castillejo, que parece que todavía va a retrasarse. En esta tesitura, el futbolista fue avanzando otras opciones por si finalmente no cristalizaba su desembarco en Mestalla. Por el camino ha rechazado ofertas más elevadas en términos económicos como la del Anderlecht y tenía un acuerdo cerrado para firmar por el Deportivo Alavés. El Valencia le pidió que no firmase y el castellonense ha seguido esperando un desbloqueo que, en principio, va aportar la venta de Racic a Italia, país al que viajó en la tarde de ayer.

Una vez la oferta de 250.000 euros obre en poder del combinado inglés y sea aceptada, algo que en principio sucederá, se desbloqueará por fin la operación y el primero de los extremos que necesita fichar el Valencia CF dadas las importantes carencias que tiene en esta demarcación podrá llegar, pasar reconocimiento médico e incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Rubén Baraja. Con Meriton Holdings al mando todo puede suceder hasta última hora, pero es ahora o nunca para el fichaje de Canós y hay optimismo en conseguir cerrarlo porque, en principio, Lim ha dado el 'ok' a que se efectúe.

Uros Racic, en Italia

El que ya es historia es precisamente Racic, que desde este martes por la tarde está en Italia para firmar su nuevo contrato con el Sassuolo después de tomar un avión en Manises pasadas las 18:00 de la tarde. El combinado transalpino paga alrededor de un millón de euros fijos además de una serie de variables que podrían llevar el traspaso hasta los tres millones de euros.

Hoy pasará reconocimiento médico y se podrá dar carácter de oficialidad a su adiós del Valencia CF. La suya es una más de las salidas que el club quiere dar sí o sí antes de que se acabe el mercado de fichajes dado que son descartes directos del Pipo Baraja. Eray Cömert, por una parte, que no ha jugado ni un minuto en toda la pretemporada y que tiene por delante a centrales del filial como Rubén Iranzo y César Tárrega. Samu Castillejo, que a pesar de la ausencia de jugadores en las bandas, tampoco ha tenido protagonismo y se le ha señalado la puerta de salida, pero no se ha decantado por ninguna de las propuestas que tiene encima de la mesa. Y por último Marcos André, sin minutos también y que en principio debía desatascar la opción Amallah, también al límite en su intento de esperar al club.