Para Rafa Mir solo hay un objetivo de aquí al cierre de mercado el 1 de septiembre: fichar por el Valencia y colgarse el dorsal ‘7’ a la espalda. El delantero del Sevilla decidió este verano volver a la entidad de Mestalla después de hablar con Rubén Baraja y por su cabeza no pasa ningún otro escenario que no sea ese. Ha elegido el Valencia y nada le va a hacer cambiar de opinión. Ni otros proyectos deportivos. Ni siquiera el dinero.

Según ha podido saber SUPER, el jugador ha rechazado en los últimos meses más que quince propuestas. Algunas de Arabia Saudí y Rusia con salarios superiores al que cobraría en el Valencia si finalmente se cierra la operación. Rafa lo tiene claro. Tiene una deuda pendiente con el club y la afición, cuenta con la confianza del Pipo y sabe que es el momento perfecto para reencontrarse con el equipo que le dio la oportunidad de ser el futbolista y la persona que ahora es. Es el Valencia o el Valencia. Y así lo ha dejado claro en todas y cada una de las reuniones que han mantenido en las últimas semanas sus agentes con el Sevilla.

Rafa apuesta fuerte por el ‘7’ del Valencia. Ese es el dorsal que quiere llevar a su espalda y el que el club tiene reservado para su llegada. Baraja le guarda el ‘7’ que en su día lucieron David Villa o Gonçalo Guedes y heredaría del ya jugador de Boca Juniors Edinson Cavani. Pero para que eso ocurra la negociación tiene que avanzar. Todavía tiene que pasar muchas cosas.

Los días pasan, el 1 de septiembre se acerca, pero el Valencia y Rafa Mir afrontan con optimismo el cierre del mercado de fichajes. Creen. El club y el jugador confían en llegar a un acuerdo con el Sevilla durante los próximos días antes de que finalice el plazo. Sin descartar que la operación pueda alargarse hasta el último día. Todo es posible «Hay que esperar». Lo importante es que la negociación está en marcha y para Rafa solo hay un final posible: jugar en el Valencia.

De momento, el Sevilla no rebaja sus pretensiones. El club hispalense quiere que el Valencia asuma la ficha del jugador de en torno a dos millones de euros y pague por la cesión la cantidad que le resta por amortizar de su fichaje: alrededor de los tres millones de euros. La operación, de momento, no baja en ningún caso de los 5 ‘kilos’.

La presión del jugador

Rafa Mir y el Valencia confían en que se llegue a un acuerdo. Las dos partes lo tienen claro. Rafa Mir solo quiere jugar en el Valencia esta temporada y para el Valencia el murciano es la prioridad para reforzar la delantera después de la salida de Cavani. Su perfil encaja. Por fútbol, por ambición y porque es uno de esos futbolistas, como quiere el Pipo, que «saben en qué club están». Rafa no es el único que interesa, pero es el primero de la lista de delanteros. Por eso el club, una vez cerrada la contratación de Sergi Canós, aprieta para que la operación también llegue a buen puerto. El club mantiene abiertos los contactos con el Sevilla y el jugador pone de su parte tanto en privado como en público para forzar su salida de Nervión.

El lunes, después de marcar un golazo en Mendizorrotza contra el Alavés, se reivindicó en el campo y metió presión fuera con unas intencionadas declaraciones a la televisión oficial del Sevilla en las que dejó claro que su actual situación en el Sanchez Pizjuán no es de su agrado. «Siempre he estado ahí. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo pero bueno no estoy contento la verdad ni por jugar poco ni por perder ni bueno… esto no es lo que lo que quiero ni lo que tiene que querer el club », aseguró sin pelos en la lengua.

Su último guiño

Rafa está haciendo todo lo que está en sus manos por regresar al Valencia a sus 26 años en plena madurez deportiva y quitarse aquella vieja espina clavada de enero de 2018 cuando se vio obligado a marcharse del club ante la falta de proyección en el primer equipo. Su último guiño fue dar un ‘me gusta’ a una publicación de Sergi Canós en redes sociales en la que celebraba su fichaje por el Valencia. Rafa Mir sigue su camino. Ambos coincidieron en las categorías inferiores del Barcelona y ahora sueñan con reencontrarse en el primer equipo del Valencia. Sergi lo ha conseguido después de dos largos meses de espera. A Rafa Mir, como mucho, le queda poco más de una semana. El delantero fuerza su salida al Valencia. Baraja le espera y el número ‘7’ también.