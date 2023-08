13:06

Caso Rubiales

Es evidente que este tipo de comportamientos fue inadecuado, no estuvo acertado. Siempre me gusta que haya respeto a todas las personas, sean hombres o mujeres y sea cual sea el color de la piel. También es una lástima que esta situación empañe el gran éxito de la selección femenino, esto me provoca un poco de tristeza. Tampoco conozco el tema como para poder valorarlo con toda la información. Evidentemente es una situación que no es adecuada y creo que no está bien. Yo tengo un montón de cosas en las que pensar como para poder valorar estas situaciones.