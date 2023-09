José Luis Gayà se ha marcado un objetivo esta temporada en clave selección española: jugar la Eurocopa de 2024 que se celebrará del próximo 14 de junio al 14 de julio en Alemania. El capitán del Valencia tiene un año por delante para hacerse fuerte en las listas del seleccionador nacional Luis de la Fuente y asegurarse su billete a la EURO después la decepción personal que supuso quedarse fuera del Mundial de Qatar. El de Pedreguer tiene muchas esperanzas depositadas en esta fase final a la que llegaría con 29 años en plena madurez deportiva. Esta Eurocopa no se le puede escapar.

La presencia de Gayà en la primera lista de la temporada de De la Fuente es una buena señal, pero sería un error pensar que es definitiva. El capitán entró en la primera convocatoria de la ‘era De la Fuente’ el 17 de marzo para arrancar la fase de clasificación de la Eurocopa contra Noruega y Escocia, pero en la segunda del 2 de junio se quedó fuera de forma incomprensible. El selección decidió prescindir del valencianista a pesar de la lesión de Alejandro Balde y apostó por Jordi Alba y Fran García (entonces futbolista del Rayo Vallecano) para disputar y conquistar la ‘final four’ de la UEFA Nations League contra Italia y Croacia.

De la Fuente señaló a algunos jugadores por la derrota en Escocia y Gayà (sin el aparato mediático detrás de Madrid y Barcelona) fue uno de los elegidos. «Los cambios no se han hecho por capricho. La Nations League no tiene que ver con una fase de clasificación. Queremos ganar los dos partidos y ser campeones. Yo nunca hablo de edad, sino de rendimiento. Creemos que hemos hecho la lista perfecta para acometer la ‘final four’. Es la lista perfecta», explicó el seleccionador. De la Fuente no tuvo en cuenta el protagonismo de Gayà en la fase de clasificación y en el decisivo último partido contra Portugal en Braga.

Afortunadamente para el capitán, el seleccionador ha vuelto a confiar en José para los partidos del viernes 8 contra Georgia (18 horas) en Tiflis y del martes 12 ante Chipre (20:45 horas) en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. El plan, ya con Jordi Alba retirado de la Roja, es que el de Pedreguer se reparta los partidos con su compañeros y al mismo tiempo competencia en la banda izquierda Alejandro Balde. Los dos lucharán por asegurarse una de las dos plazas directas del grupo que dan derecho a jugar la próxima Eurocopa.

José no mira atrás. El fútbol es presente para el capitán. Sin embargo, en la cabeza del jugador continúa la injusticia vivida a las puertas del Mundial de Qatar cuando el entonces seleccionador Luis Enrique lo traicionó por una lesión leve en el tobillo que solo le impedía jugar la primera jornada de la fase de grupos. El billete a la EURO es una manera de quitarse esa espina clavada en su carrera deportiva que jamás olvidará.

Gayà jugará en esta ventana internacional su vigésimo partido con la absoluta. El valencianista solo ha cosechado una derrota desde que debutó en 2018 y fue precisamente en el último partido de la fase de clasificación contra Escocia (2-0) en marzo. A sus 28 años y 19 partidos oficiales a su espalda ya es uno de los pesos pesados del vestuario de la Roja. Ayer salió al campo de entrenamiento bromeando con uno de los capitanes: el lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal.