Miguel Zorío ha emitido un nuevo comunicado de prensa: "Tras la vergonzosa entrevista enlatada de la marioneta de Peter Lim, Layhoon Chan, el exvicepresidente del club y portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha emprendido la que espera que sea la campaña del golpe de gracia a Peter Lim, con una estrategia que incluye movilizar a la afición, presionar al poder político, unir fuerzas del valencianismo, animar a los medios de comunicación en su labor de denuncia y mantener viva la única oferta real de compra que existe, y que permitirá recuperar el club para los valencianistas".

"Tras ver que la fiscalía de aquí no funciona con los mismos parámetros que la italiana (caso Juventus) o la portuguesa (caso Penalti contra Jorge Mendes), he decidido copiar la estrategia y los argumentos que han permitido a las agencias tributarias de estos dos países iniciar una investigación contundente contra Jorge Mendes y destituir al Consejo de Administración de la Juventus por falsedad contable en el intercambio de jugadores de Pajnic y Arthur. En este caso hemos aportado información sobre las prácticas presuntamente fraudulentas de Peter Lim, Layhoon y de los principales ejecutivos del club en los casos ya conocidos e investigados en Portugal, en el trueque de los porteros con el Barcelona, en los beneficios que obtiene Meriton por los convenios de doble imposición que tiene España con Singapur y Hong Kong, en la ausencia de control financiero de la LFP al ser socio industrial de Peter Lim, en los ingresos de la Presidenta del Valencia CF y si cumple o no los requisitos de residencia, en el conocimiento de todas las operaciones oscuras por parte de los ejecutivos del club, en el papel de la empresa VCF ASIA, en el regalo de jugadores a otros clubes y su posterior venta con porcentaje para los agentes, etc.” ha informado Miguel Zorío.

Con esta acción, Peter Lim está obligado a informar a cualquier posible comprador del club de la denuncia y de la multa y sanciones a las que se está enfrentando, de la misma forma que él tuvo conocimiento de la posible multa a la que se enfrentaba la Fundación cuando compró el club a precio de saldo.

“La denuncia se presentó el pasado martes 5-9-23, con número de asiento RGE 454050512023, trámite ZZ061 y procedimiento ZZ06. Asunto: delitos contables y contra la hacienda pública de los dirigentes y máximo accionista del Valencia CF SAD por alteración del valor contable de los activos y delitos contra la hacienda y los accionistas. El texto de la denuncia lo tiene hacienda, y en este caso, para no dar pistas a los Limeños, quedará bajo secreto de sumario” ha finalizado Miguel Zorío.