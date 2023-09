No es la primera vez que desde LaLiga echan un 'capote' a Peter Lim. Esta vez ha vuelto a suceder con Javier Tebas y Javier Gómez como protagonistas en la rueda de prensa ofrecida para explicar el Límite de Coste de Plantilla publicado para todos los clubes de Primera y Segunda División y en el que el Valencia tiene una cifra de 85'5 millones de euros.

Acerca de la dramática situación que vive el club, Tebas expuso lo siguiente: "El Valencia, en la temporada del Covid, pasaron dos cosas: no se clasificó para Champions (70) y perdió ese año 40 millones, así que una parte importante de esos 200 provienen de esa situación. Si te quedas con los mismos jugadores, a la temporada que viene vas a dar pérdidas, por eso los equipos quieren estar en Champions. Cuando llegó Lim había perdidas y asumió aportaciones de capital para cumplir con los acreedores. A nivel deportivo es un gran club y como tal nos gustaría que hubiese sostenibilidad social en la ciudad y todo lo que supone a nivel nacional e internacional, poco más podemos hacer", señaló, justificando la caída drástica del club en las últimas temporadas en su capacidad para hacer una plantilla competitiva y de alto coste.

Javier Gómez, por su parte, también defendió a Peter Lim: "El propietario en lo que a nosotros respecta, cuando hay pérdidas, las ha ido aportando. Nosotros lo que hacemos es reducir el límite, él cumple con sus obligaciones. La parte deportiva no es el Valencia que estamos acostumbrados, lo cual sería para valorar cuando vuelva a ocurrir, pero está basado en la realidad económica", expuso, caminando por la misma senda que Tebas sin poder defender el despropósito deportivo en que se ha convertido un histórico como el Valencia, pero justificando al singapurense a nivel financiero.

Sin inversores americanos

Tebas también fue preguntado por las posibilidades de venta del club teniendo en cuenta el desembarco de capital americano en el fútbol europeo, pero explicó que en estos momentos no se contempla la posibilidad: "El Valencia no ha tenido una propuesta de capital americano porque este tipo de inversor normalmente viene antes a LaLiga para ver el modelo que hay. Ellos vienen de modelos más intervencionistas en el tema económico,más que nosotros, cuando les explicas el tema de la competitividad, a nivel de Europa, a la mayoría no les gusta este tipo de modelo. Los que intentan vender por lo que han puesto se encuentran problemas hasta si lo quieren vender en Catar. Tengo todos los años 3 o 4 interesados de este tipo por varios clubes, inversores americanos", señaló.