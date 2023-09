LaLiga hizo oficial ayer la actualización del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de todos los clubes de Primera y Segunda División. El Valencia CF ha experimentado otra subida situando su límite en 85,5 millones de euros después de los 79,9 que registró en febrero de este mismo año debido a los movimientos que ha hecho a lo largo del mercado de fichajes. El club, no obstante, se ha quedado lejos de utilizar todo el margen de gasto que la competición le ha permitido en un verano en el que ha firmado 14 salidas y solo cinco llegadas (una de ellas la de Cenk Özkacar), firmando un plantel corto y en el que la promoción de canteranos ha sido la tónica habitual.

Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2023/2024 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones. En este sentido, LaLiga ha permitido al Valencia confeccionar un plantel más caro que la temporada pasada (el noveno del campeonato), pero la entidad de Mestalla lo ha incluso abaratado por la política de Meriton de seguir reduciendo costes, asumiendo un gran riesgo una temporada después de rozar el descenso de categoría.

Desde la propia Liga se ofreció una rueda de prensa para tratar todos los asuntos relativos al Fair Play Financiero en la que las caras visibles fueron Javier Tebas y Javier Gómez. Real Madrid y Barça monopolizaron las preguntas, pero también se abordó por encima de la situación valencianista. Al respecto ninguno de los dos representantes pudo defender al máximo accionista en materia deportiva, pero le volvieron a echar un ‘capote’ en términos económicos. Y no es la primera vez.

«El Valencia, en la temporada del Covid, pasaron dos cosas: no se clasificó para Champions (70) y perdió ese año 40 millones, así que una parte importante de esos 200 provienen de esa situación. Si te quedas con los mismos jugadores, a la temporada que viene vas a dar pérdidas, por eso los equipos quieren estar en Champions. Cuando llegó Lim había perdidas y asumió aportaciones de capital para cumplir con los acreedores. A nivel deportivo es un gran club y como tal nos gustaría que hubiese sostenibilidad social en la ciudad y todo lo que supone a nivel nacional e internacional, poco más podemos hacer», señaló Tebas, justificando la caída drástica del club en las últimas temporadas en su capacidad para hacer una plantilla competitiva y de alto coste.

Javier Gómez, por su parte, también defendió a Peter Lim: «El propietario en lo que a nosotros respecta, cuando hay pérdidas, las ha ido aportando. Nosotros lo que hacemos es reducir el límite, él cumple con sus obligaciones. La parte deportiva no es el Valencia que estamos acostumbrados, lo cual sería para valorar cuando vuelva a ocurrir, pero está basado en la realidad económica», expuso, caminando por la misma senda que Tebas sin poder defender el despropósito deportivo en que se ha convertido un histórico como el Valencia, pero justificando al singapurense a nivel financiero.

Sin ofertas

Tebas también fue preguntado por las posibilidades de venta del club teniendo en cuenta el desembarco de capital americano en el fútbol europeo, pero explicó que en estos momentos no le consta esta posibilidad: «El Valencia no ha tenido una propuesta de capital americano porque este tipo de inversor normalmente viene antes a LaLiga para ver el modelo que hay. Ellos vienen de modelos más intervencionistas en el tema económico, más que nosotros, cuando les explicas el tema de la competitividad, a nivel de Europa, a la mayoría no les gusta este tipo de modelo. Los que intentan vender por lo que han puesto se encuentran problemas hasta si lo quieren vender en Catar. Tengo todos los años 3 o 4 interesados de este tipo por varios clubes, inversores americanos», señaló el presidente sobre la llegada de capital.

Nou Mestalla

Sin necesitar una pregunta al respecto, Tebas también habló del Nou Mestalla, que continúa parado a expensas de tener un convenio firmado entre el Valencia y el Ayuntamiento. «Me produce tristeza el tema del estadio, que teniendo fondos esté así parado por esta circunstancia», comenzó. «Lo que propone el Valencia puede suponer una fuerza en la competitividad económica del club, porque Mestalla se nos queda antiguo no para el fútbol sino para la explotación todos los días del año y eso sería un paso importante para el club y la ciudad que se pudiese terminar», añadió sobre la necesidad de convertir el nuevo estadio, no solo en un recinto deportivo en el que juegue el Valencia CF sus partidos, sino que se pueda aprovecharse su explotación para generar ingresos extra.