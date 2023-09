El Valencia CF viajaba el pasado 9 de abril de 2023 a Almería con un buen número de aficionados yendo a animar a las gradas del Power Horse Stadium. La situación, próxima al descenso y con la sensación de que las jornadas se iban agotando, dejó claro que si algo tendrá siempre el Valencia será a sus seguidores. Pero a pesar de todo el apoyo, el conjunto dirigido por Rubén Baraja no encontró el camino hacia la victoria después de ver cómo en la segunda parte el equipo se caía por completo. Melero en el 49 hacía el tanto que abría la lata y nueve minutos más tarde, a balón parado y tras una mala salida de Mamardashvili, Babic hacía el segundo de la tarde. Un golpe demasiado duro para una plantilla que no tuvo su día pero que terminó teniendo mayor castigo del esperado a la hora de juego. Eso sí, Samu Castillejo recortaba distancias minutos más tarde con algo de fortuna, pero ahí se quedó la reacción valencianista.

El 2-1 dejó al Valencia en descenso y provocó que el nerviosismo y los problemas fueran ‘in crescendo’. Sobre todo porque en ese momento, el cuadro dirigido por Baraja necesitaba un mundo para ganar partidos. Para colmo, la siguiente jornada en LaLiga, en Mestalla, fue un 0-2 con polémica arbitral que evidenció todas las heridas que al Valencia se le abrían sin que nadie pusiera freno a la sangría. Hasta que llegó esa visita al Elche y el triunfo con Lino y Gonzalo Verdú en casa. Al término de esa jornada, el Valencia seguía en posiciones de descenso pero el aroma y la sensación eran distintas. Había motivos para tener miedo, pero también para pensar en una posible reacción. ¡Y vaya si llegó!

El siguiente partido fue contra el Valladolid en casa. En Mestalla, el cuadro de Pucela se adelantó en el marcador y cuando parecía que no había motivos para confiar, un error de Masip cambió por completo la carrera por el descenso. Los de Pezzolano no levantaron cabeza desde entonces y lo opuesto sucedió en el en el conjunto de Baraja, con Guerra fue cogiendo galones. El centrocampista marcó un golazo que tardará años en olvidar. De hecho no lo hará en toda su carrera. A pesar de eso, el 2-1 contra el Valladolid no cambió los problemas para sumar fuera de casa.

El Cádiz hizo su juego en el Nuevo Mirandilla y se aprovechó de la timidez de un Valencia que no salió a jugar al campo. Tanto es así que la derrota es incuestionable. En la jornada 33, el empate contra el Villarreal tampoco sabía a mucho pero sí dejaba al equipo fuera del descenso. Y entonces llegó el viaje a Balaídos para ver cómo Alberto Marí encontraba el camino al gol de la mejor forma posible. En el tramo final, de cabeza y convirtiéndose en un héroe. En la 35 llegó lo más sorprendente. Triunfo ante el Madrid. Y esa fue la última victoria. Desde entonces dos puntos de nueve posibles. Pero salvados.