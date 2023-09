José Marí Olano, Concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, ha puesto fecha al cierre del convenio y al hipotético inicio de las obras del Nou Mestalla. "No me he marcado ningún plazo. No corre prisa pero tampoco corre pausa, el Valencia CF si quiere acabar para el año 2026 tendría que empezar las obras en el primer semestre de 2024, por lo tanto tendríamos que cerrarlo todo esto (el convenio) en los próximos tres, cuatro o cinco meses, no mucho más allá. Lo ideal sería antes de final de año, tampoco creo que se desbarate todo si en lugar de cerrarse el 31 de diciembre, se cierra el 1 de enero o a finales de enero o a principios de febrero".

Sobre la reunión que mantuvo con Germán Cabrera aseguró en declaraciones a Onda Cero que "el Valencia nos ha pedido que le dejamos empezar las obras y que les permitamos adaptarse en la captación de los recursos financieros. Que no seamos estrictos porque si no no van a tener la financiación necesaria para la obra. Básicamente, el terciario. La idea del Gobierno y que el Valencia no nos ha pedido nada al respecto es que se pueda comercializar el terciario del nuevo Mestalla durante la obra, cuando se acaben los 80 millones del CVC." Peter Lim quiere flexibilidad para firmar el convenio del nuevo Mestalla "Les hemos transmitido que el aprovechamiento de Mestalla no va a existir hasta que el terreno que ocupa el actual Mestalla se convierta en varias fincas pequeñas. Para eso debe haber una reparcelación y que se inscriban en el registro de propiedad. El Ayuntamiento no lo aceptará hasta que el nuevo estadio no esté construido y derruido el anterior".