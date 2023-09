El Valencia visita el Benito Villamarín con una ristra de lesionados que dejan pocas opciones a Rubén Baraja de cara a confeccionar el once. Es más, tendrá que innovar, sobre todo en los laterales. En el perfil zurdo tanto Gayà como Jesús Vázquez están descartados, mientras que en el derecho Foulquier no llega a tiempo y Thierry será duda hasta última hora. También llega entre algodones André Almeida, que el viernes se sometió a pruebas físicas para conocer el alcance de su lesión. Tampoco estarán Sergi Canós, Alberto Marí y Amallah sancionado.

"Hay algunos que están por valorar para ver si pueden estar en el partido o no. Otros no estarán porque tienen diagnóstico y ya sabemos cuál es la lesión que padecen", comentó el Pipo. "Tenemos más bajas de lo habitual y en posiciones específicas que son los dos laterales", reconoció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Betis.

Precisamente es ese carril izquierdo el que preocupa, y es ahí donde entran en escena jugadores del filial como Yarek Gasiorowski y Diego Moreno, el primero central zurdo pero que ante la necesidad ha actuado en el carril en alguna situación específica, y en el caso de Diego actuando de lateral como posición natural. "Tenemos varias posibilidades para la posición del lateral zurdo. Lo decidiremos todo mañana. Necesitamos recuperarnos bien y mañana decidiremos cosas antes del viaje. Y pensaremos en el objetivo de ser competitivos. Cualquier jugador debe estar preparado para aportar cosas y dar el máximo", comentó al ser preguntado por los pupilos de Angulo. "Buscaremos soluciones con las alternativas que tenemos y tratar de conseguir dentro de nuestras opciones hacerlo lo mejor posible y acertar y ser competitivos", apuntó.

Contacto con Corono y Layhoon por las lesiones

Es evidente que las lesiones están lastrando el nivel deportivo del Valencia estas últimas semanas, donde la lista cada vez es mayor la escasa plantilla deja cojo al equipo cada semana. Es por eso que el Pipo fue preguntado en la sala de prensa de Paterna sobre si había hablado, ya sea con el Director Deportivo, Miguel Ángel Corona, o la presidenta, Layhoon, del tema de la enfermería y si existe una posible solución a corto plazo, a lo que el míster respondió con negativa.

"No hemos hablado. Esto es algo que le puede pasar a cualquier equipo. El Betis creo que tiene cinco o seis bajas, esto es algo habitual en el fútbol. Cuando tienes una plantilla más corta lo acusas más. Pero nosotros ahora valoramos que todo esto podía suceder y lo aceptamos como parte de la competición. Nos sirve como estímulo para ver a jugadores en otras posiciones, ver su compromiso, podremos ver a jugadores que no han tenido tantas oportunidades. El escenario será perfecto, que es el Benito Villamarín. No hay que pensar si uno está, o no está. Hay que afrontar el partido", apuntilló el vallisoletano,

Optimismo con Alberto Marí

Alberto Marí volvió a pisar césped tras su operación y "más bien pronto que tarde estará con nosotros", aunque todavía le quedan varias semanas para poder volver a vestirse de corto, además de que "los plazos de momento van bien y no hay retrasos".

"Está bien, se siente bien y su evolución en cuanto a la ganancia de fuerza está yendo bien. Esto hará que el proceso vaya en la línea que queríamos. Más bien pronto que tarde estará con nosotros y participará para aportar cosas. Parece que los plazos de momento van bien y está en las fechas previstas. No hay retrasos. Vamos en buena línea", reconoció optimista el míster.